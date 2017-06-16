消息人士称中行向意大利支付2000万欧元了结洗钱案相关税务争端

路透米兰6月16日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五称，中国银行(601988.SS) (601988.SS)已向意大利税务当局支付2,000万欧元(2,230万美元)，以了结与其米兰分支一反洗钱案相关的税务争端。

中国银行在1月31日支付了该款项。该行随后还就同一洗钱案面临的刑事指控达成另一项和解协议。

在名为“金钱河”的调查行动中，佛罗伦萨检察官称在2006-2010年期间，主要居住在佛罗伦萨和普拉托市的中国人将超过45亿欧元(50亿美元)资金从意大利走私到中国。

检方称，其中大约一半都是通过中国银行操作。

2月时， 中国银行同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。

无法立即联系到中国银行就此置评。中国银行之前在声明中称，中行没有任何犯罪行为，支付罚金也不代表承认罪名。

意大利税务局未予置评。(完)