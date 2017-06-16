消息人士称中行向意大利支付2000万欧元了结洗钱案相关税务争端

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透米兰6月16日 - 据一位熟悉情况的消息人士周五称，中国银行(601988.SS) (601988.SS)已向意大利税务当局支付2,000万欧元(2,230万美元)，以了结与其米兰分支一反洗钱案相关的税务争端。
中国银行在1月31日支付了该款项。该行随后还就同一洗钱案面临的刑事指控达成另一项和解协议。
在名为“金钱河”的调查行动中，佛罗伦萨检察官称在2006-2010年期间，主要居住在佛罗伦萨和普拉托市的中国人将超过45亿欧元(50亿美元)资金从意大利走私到中国。
检方称，其中大约一半都是通过中国银行操作。
2月时， 中国银行同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。
无法立即联系到中国银行就此置评。中国银行之前在声明中称，中行没有任何犯罪行为，支付罚金也不代表承认罪名。
意大利税务局未予置评。(完)
(编译 汪红英/王琛；审校 王洋)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
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