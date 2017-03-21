中银航空租赁购买13架波音737MAX8飞机 目录价14.3亿美元

路透香港3月21日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的飞机租赁分支--中银航空租赁(2588.HK)周二称，同意向波音(BA.N)购买13架737MAX8飞机，目录标价共约14.3亿美元。

该公司在联交所一份声明中称，实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露，此举亦符合行业一般商业惯例。有关代价将以现金分期支付。

此前获董事授权向波音购买不超过50架若干类型的单走道飞机，总目录价不超过63亿美元；自去年6月1日起累计已承诺购买17架飞机，目录价约18.14亿美元。

截至去年末，该公司拥有、管理或已订购483架飞机。

该股今天收跌0.23%，报42.65港元。（完）

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