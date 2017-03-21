中银航空租赁购买13架波音737MAX8飞机 目录价14.3亿美元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月21日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)的飞机租赁分支--中银航空租赁(2588.HK)周二称，同意向波音(BA.N)购买13架737MAX8飞机，目录标价共约14.3亿美元。
该公司在联交所一份声明中称，实际购买价格低于该飞机的目录价格，惟须遵守高度保密条文而未予披露，此举亦符合行业一般商业惯例。有关代价将以现金分期支付。
此前获董事授权向波音购买不超过50架若干类型的单走道飞机，总目录价不超过63亿美元；自去年6月1日起累计已承诺购买17架飞机，目录价约18.14亿美元。
截至去年末，该公司拥有、管理或已订购483架飞机。
该股今天收跌0.23%，报42.65港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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