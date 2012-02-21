中银国际有望成为伦敦金属交易所首个中国会员

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透伦敦2月20日电---在获得英国金融监管当局批准後,中国银行国际(BOCI)有望成为伦敦金属交易所(LME)的首个中国会员,从而在该交易所考虑可能的收购出价的同时为其带来动力.
接纳中国会员进入这个全球最大的金属交易所,预计可以提高成交量,进而增强LME作为收购目标的吸引力.中国到目前为止是全球最大的金属与其他工业原材料的消费国.
根据FSA Register,中银国际的全球商品部门在最近几周已经获得英国金融服务监管局(FSA)的批准.中银国际是中国四大银行之一的中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下投行分支.
中银国际需获得FSA的批准,以成为LME二类会员,此後该行即有资格展开除圈内交易之外的所有类型交易所业务.
该行还需得到LME和结算所LCH.Clearnet的批准,还须购买LME股票,之後才能开始交易.
目前暂未联系到中银国际伦敦办公室置评,LME则不愿发表评论.不过消息人士称,中银国际料将在4月前获得LME批准.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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