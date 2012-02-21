中银国际有望成为伦敦金属交易所首个中国会员

路透伦敦2月20日电---在获得英国金融监管当局批准後,中国银行国际(BOCI)有望成为伦敦金属交易所(LME)的首个中国会员,从而在该交易所考虑可能的收购出价的同时为其带来动力.

接纳中国会员进入这个全球最大的金属交易所,预计可以提高成交量,进而增强LME作为收购目标的吸引力.中国到目前为止是全球最大的金属与其他工业原材料的消费国.

根据FSA Register,中银国际的全球商品部门在最近几周已经获得英国金融服务监管局(FSA)的批准.中银国际是中国四大银行之一的中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下投行分支.

中银国际需获得FSA的批准,以成为LME二类会员,此後该行即有资格展开除圈内交易之外的所有类型交易所业务.

该行还需得到LME和结算所LCH.Clearnet的批准,还须购买LME股票,之後才能开始交易.

目前暂未联系到中银国际伦敦办公室置评,LME则不愿发表评论.不过消息人士称,中银国际料将在4月前获得LME批准.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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