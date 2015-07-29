中国银行成为伦敦金属交易所清算公司首家中资结算银行

路透香港7月29日 - 在伦敦金属交易所(LME)周二刚宣布接纳人民币为合资格现金抵押品，按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)一马当先，其伦敦分行已成为LME清算公司的首家中资结算银行。

刊登在中国银行网站新闻稿称，该行已于中银国际环球商品伦敦公司联手叙做了首笔人民币抵押品业务。这是中资金融机构在国际大宗商品交易和结算服务领域的重大突破，将带动更多中资企业参与国际大宗商品交易。

中行称，该伦敦分行成为LME第一家拥有人民币结算能力的结算银行，不仅将为清算会员提供优质的人民币结算服务，更能提供其他创新产品以满足客户日趋复杂的业务需求。

LME去年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。

LME是全球工业金属交易中心。全球有色金属业务超过80%在LME旗下三个交易平台进行：LMEselect（电子平台）、交易圈（公开喊价市场）及24小时电话交易市场。全球金属业界透过在LME买卖期货、期权以及LME最新的合约LME均价掉期，为金属价格变化套期保值，在LME市场订出的价格被视为全球金属价格的指标。（完）

(记者 赵红梅；审校 杨淑祯)

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