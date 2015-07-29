中国银行成为伦敦金属交易所清算公司首家中资结算银行

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月29日 - 在伦敦金属交易所(LME)周二刚宣布接纳人民币为合资格现金抵押品，按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)一马当先，其伦敦分行已成为LME清算公司的首家中资结算银行。
刊登在中国银行网站新闻稿称，该行已于中银国际环球商品伦敦公司联手叙做了首笔人民币抵押品业务。这是中资金融机构在国际大宗商品交易和结算服务领域的重大突破，将带动更多中资企业参与国际大宗商品交易。
中行称，该伦敦分行成为LME第一家拥有人民币结算能力的结算银行，不仅将为清算会员提供优质的人民币结算服务，更能提供其他创新产品以满足客户日趋复杂的业务需求。
LME去年的交易额为15万亿美元，目前该交易所接受的质押货币包括美元、欧元、英镑和日元。
LME是全球工业金属交易中心。全球有色金属业务超过80%在LME旗下三个交易平台进行：LMEselect（电子平台）、交易圈（公开喊价市场）及24小时电话交易市场。全球金属业界透过在LME买卖期货、期权以及LME最新的合约LME均价掉期，为金属价格变化套期保值，在LME市场订出的价格被视为全球金属价格的指标。（完）
(记者 赵红梅；审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。