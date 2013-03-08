中行行长：银行业今年贷款增速预计与去年相近

路透北京3月8日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示，预计今年银行业人民币贷款增长的速度与去年相近。

此前业内人士预测,今年新增贷款规模或为9万亿元左右，在被问及上述预测是否合理时，他在两会间隙对路透称“差不多”。

2012年中国新增人民币贷款规模8.2万亿元，较上年的7.47万亿元增长近9.8%。

城镇化成为今年两会(人大与政协)最热的话题之一，被寄予拉动中国经济复苏的厚望。针对今年中行对城镇化相关方面的贷款投放安排的问题，李礼辉表示，将把其纳入整个信贷规划一并考虑。

“城镇化建设应该是城乡一体化的建设，接下来一些具体的方案还在制定中，我们会根据各省市一些具体设计，根据他们的规划，我们提供一些配套的金融服务。”他说。

中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国在今年两会期间表示，今年贷款增速料保持平稳，但一定会增加城镇化相关贷款投放.

改革开放30多年来，从80年代初期中国城镇人口不足2亿人到现在突破7亿人，中国的城镇化步伐不可谓不快。尽管目前中国城镇化率超过50%，但如何推进人的城镇化，以及从过往经验中吸取教训，显然是对新一届政府力推的城镇化有很重要的借鉴意义。

**利率市场化**

针对利率市场化的话题，李礼辉表示，利率市场化的基础建设比较重要的点包括，一方面，推进形成金融市场的基准利率体系，以良好的传导货币政策，同时，进一步培育和完善债券市场，形成比较完善、健全的中长期市场利率体系。

此外，在利率市场化的进程中，他认为，从商业银行金融机构的层面看，要加强内部管理，能够很好的管理风险，同时提高风险定价的能力。

在被记者问及是否会打掉存款利率上限的问题时，李礼辉称，“我觉得这应该是个过程，实际上现在利率的上限已经放的比较开了。”

全国政协委员、前中国银监会主席刘明康周五表示，利率市场化已经势在必行，且利率市场化应较汇率市场化先行。

国家发展和改革委员会本周二向“两会”提交2013年中国经济社会发展总体要求和目标的报告，提出要增强经济发展的内生活力和动力，要稳步推进利率和人民币汇率市场化改革，扩大人民币跨境使用。 （完）

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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