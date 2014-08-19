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中国财经 | 2014年 8月 19日 星期二 18:55 BJT

中行上半年地方平台不良率0.13% 房地产领域不良率0.26%

路透北京8月19日 - 中国银行601988.ss3988.hk周二称，截止今年上半年，中行地方政府融资平台不良率0.13%。

中行在上半年业绩发布会上表示，截至上半年末，该行房地产不良贷款率0.26%，产能过剩行业不良贷款率0.98%。

该行半年报称，6月末，其不良贷款率1.02%，比上年末上升0.06个百分点；不良贷款拨备覆盖率为217%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here)

(发稿 谢衡/李贺；审校 毕晓雯)

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