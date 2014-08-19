中行上半年地方平台不良率0.13% 房地产领域不良率0.26%

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京8月19日 - 中国银行601988.ss3988.hk周二称，截止今年上半年，中行地方政府融资平台不良率0.13%。
中行在上半年业绩发布会上表示，截至上半年末，该行房地产不良贷款率0.26%，产能过剩行业不良贷款率0.98%。
该行半年报称，6月末，其不良贷款率1.02%，比上年末上升0.06个百分点；不良贷款拨备覆盖率为217%。（完）
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(发稿 谢衡/李贺；审校 毕晓雯)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。