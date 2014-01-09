中国银行伦敦分行计划发行25亿元人民币债券

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港1月9日 -中国银行(3988.HK)(601988.SS)伦敦分行周三宣布计划在伦敦发行25亿元人民币计价债券，最快周四晚间会有定价结果。
中国银行新闻稿显示，本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资，债券将在伦敦证券交易所上市。发债募集资金将全部留存本地，支持伦敦离岸人民币业务以及中英贸易和投资往来。
本次发行的人民币债券由中国银行、汇丰银行、瑞银证券和美银美林担任主承销商。
此前，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)曾在伦敦分别发行过10亿元和20亿元人民币债券。（完）
(记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。