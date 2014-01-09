中国银行伦敦分行计划发行25亿元人民币债券

路透香港1月9日 -中国银行(3988.HK)(601988.SS)伦敦分行周三宣布计划在伦敦发行25亿元人民币计价债券，最快周四晚间会有定价结果。

中国银行新闻稿显示，本次债券发行是中资银行在伦敦市场首次以分行为发行人的人民币债券融资，债券将在伦敦证券交易所上市。发债募集资金将全部留存本地，支持伦敦离岸人民币业务以及中英贸易和投资往来。

本次发行的人民币债券由中国银行、汇丰银行、瑞银证券和美银美林担任主承销商。

此前，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)曾在伦敦分别发行过10亿元和20亿元人民币债券。（完）

(记者 赵红梅; 审校 林高丽)

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