中行吉隆坡分行将获批任马来西亚人民币业务清算行--消息

路透北京11月10日 - 两位消息人士周一表示，中国央行已经决定将马来西亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)(601988.SS)吉隆坡分行，近期将宣布。

中国央行周一与马来西亚国家银行签署了在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录。

发布在中国央行网站的新闻稿表示，之后，将确定吉隆坡人民币业务清算行；双方将充分协商和相互合作，做好相关业务监督管理、信息交换、持续评估及政策完善工作。

路透暂时无法联系到中国央行对此发表评论；中国银行没有对上述消息立即给予置评。

中国银行是全球跨境人民币业务规模最大的银行，已建成以香港和上海为枢纽的全球人民币支付清算网络。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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