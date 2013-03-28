中国经济将缓慢回升 近期通胀无需过多担忧--中行

路透北京3月28日 - 中国经济正处在复苏道路。中国银行发布最新报告预计，整体经济将缓慢回升，今年前两个季度成长率分别在8%和8.2%左右，对近期通胀仍无需过多担忧。未来一段时间宏观政策既不会太紧也不会太松，货币政策将保持稳健。

中国银行周四发布二季度中国经济金融展望季报称，全年来看中国经济运行中存在的不确定性因素依然较多，出口面临成本上升和需求放缓的双重考验，企业成本上升和创新能力不足问题并存，经济回升动力总体较弱。

而随着春节因素的消除，预计3月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将回落至3%以下，对近期通胀仍无需过多担忧。但中长期来看，物价稳定的基础较为脆弱，通胀抬头的压力再次显现。

“食品价格反弹、全球流动性宽松和资源性产品价格改革，通胀压力有所增加，”中行在报告中称。该行预计今年一二季度CPI涨幅分别在2.7%和3.2%。

如此，未来中国宏观政策需要在稳增长和防通胀之间寻求平衡。中行认为，今年财政政策将更加积极，突出体现在适当增大财政赤字规模，完善结构性减税尤其营改增试点城市和试点领域将进一步扩大，财政增支重点更多向民生和节能环保等领域倾斜。

至于货币政策，中行预计基准存贷款利率今年全年将维持不变，存准率二季度亦将持稳。不过全年来看仍有降准空间，预计下半年可能调降一次。

该行预计全年新增人民币贷款为8.5万亿元人民币左右，社会融资总量在17万亿元。

北京大学国家发展研究院教授、央行货币政策委员会委员宋国青日前表示，今年宏观经济将保持平稳，上半年政策微调随时都会进行，但下半年的不确定性则更大一些。他预计，3月份CPI同比增速或将回到2.0%左右。若调控得当，今年全年有希望达到去年的2.6%或者略高水平，全年GDP增速有望达8.3%左右。

中国国家统计局定于4月9日公布3月CPI和PPI数据，随后在4月15日召开一季度例行新闻发布会，公布3月工业、投资和零售销售，以及一季度GDP等重要宏观指标。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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