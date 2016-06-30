中行出售东盟地区银行业务予中银香港 总对价逾59亿人民币（更新版）

(增加交易细节及背景)

路透香港6月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四宣布，作为拟议资产重组计划的一部分，该行已与子公司中银香港(2388.HK)就出售东盟地区银行业务及资产签订协议，交易总对价逾59亿元人民币。

中行的声明称，该行将向中银香港出售马来西亚中国银行及中国银行（泰国）股份有限公司的全部已发行股本。

中银香港在另一份声明中表示，收购中银泰国的交易对价为149亿泰铢（相当于约26.75亿元），收购中银马来西亚的交易对价为20.25亿马币（相当于约32.3亿人民币）；两笔交易对价将在交割时以港元现金支付。

＂拟议转让可加快提升本行在东盟地区的客户服务、产品创新推广能力和市场竞争力，促进本行在东盟地区发展。＂中行称。

中银泰国2015年度的除税后净利润相当于1,400万港元；中银马来西亚同期除税后净利润则相当于2.03亿港元。

中行表示，每一拟议转让在其各自先决条件获得满足的前提下才能完成交割，包括获得所需的国内外监管机构的批准等。公司将在有需要时就拟议转让的进展及资产重组作进一步公告。

中银香港去年底就出售香港南洋商业银行全部股权与中国信达资产管理(1359.HK)订立正式买卖协议，交易作价680亿港元，中银香港预计将录得逾340亿港元税前收益。（完）

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