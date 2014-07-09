中国银行称人民币跨境转账业务符合监管原则 媒体报导有误

路透北京7月9日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三称，中行在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。

刊登在中行官网的声明称，该行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。

“中央电视台等新闻媒体近日就其‘优汇通’业务的报导与事实有出入、理解上有偏差。”声明表示。

声明称，人民币跨境转账业务办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报导中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。

中央电视台周三报导，中国银行的“优汇通”业务不符合外汇管理相关规定。在操作中，银行和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。

中行在声明中表示，欢迎并感谢新闻媒体对中国银行的监督、关注和支持，并继续在合法合规的框架内，为客户提供优质的金融服务。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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