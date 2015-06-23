中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查 尚未收到起诉文件

路透上海6月23日 - 针对意大利检方指控中国银行(601988.SS)米兰分行存在走私货币等的报导，中国银行(3988.HK)周二刊登澄清公告称，该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。

公告称，目前，该行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。中行将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。

路透上周六报导称，意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行米兰分支以及297名个人，指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。据路透周六看到的检方正式申请审讯文件，缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。

中国银行公告称，该行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面，不断完善反洗钱管理和防控制度，积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。

周一中国银行H股收报5.24港元，A股因公众假期未交易。 （完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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