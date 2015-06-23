中行称米兰分行被意司法机关要求配合调查 尚未收到起诉文件

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月23日 - 针对意大利检方指控中国银行(601988.SS)米兰分行存在走私货币等的报导，中国银行(3988.HK)周二刊登澄清公告称，该事件缘于该行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知，要求其就所办理的向中国转汇款业务的合规性配合调查。
公告称，目前，该行没有收到意大利司法机构有关上述合规性调查的任何正式起诉的文件。中行将关注相关司法程序的进展情况并根据相关法律法规及时予以披露。
路透上周六报导称，意大利佛罗伦萨检方正式请求审讯中国银行米兰分支以及297名个人，指控其犯有走私货币等罪行。这些人多数是生活在意大利的中国人。据路透周六看到的检方正式申请审讯文件，缘于2008年开始的“金钱河”调查行动。
中国银行公告称，该行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格遵守中国及经营所在地国家或地区的监管规定。在反洗钱方面，不断完善反洗钱管理和防控制度，积极履行法定的尽职调查、可疑交易的监控和举报等反洗钱义务和责任，持续提升反洗钱风险管理能力。
周一中国银行H股收报5.24港元，A股因公众假期未交易。 （完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。