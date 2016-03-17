中国银行正就如何解决米兰分支洗钱案考虑所有选项

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透意大利佛罗伦萨3月16日 - 一位公司方发言人周三对路透说，中国银行称正就解决米兰分行走私货币案考虑所有选项。中行米兰分行被指控为数十亿欧元的不法资金洗钱。
其中一个选项是在该案送交法庭审理之前进行和解。
在名为“金钱河”的调查行动中，佛罗伦萨检察官称在2006-2010年期间，超过45亿欧元(50亿美元)资金从意大利走私到中国。据路透看到的法院文件，检方称其中22亿欧元是通过中国银行米兰分支转出的。该文件亦称中国银行收取了逾75.8万欧元的转账手续费。
当被问及中国银行是否考虑庭外和解时，中行在意大利的一位发言人对路透说：“案件还在审理程序的初期阶段，有很多司法选项可以选择，中国银行正考虑所有的选项。”
中行已否认有任何不当行为。根据意大利法律，中行可无需认罪就可进行和解。
佛罗伦萨一名司法方面的消息人士说，中国银行尚未提出庭外和解请求，但他认为“这是他们正在考虑的一个选项”。
五场预审中的第一场周三在佛罗伦萨举行。最后一场在7月13日举行，但也可能进行其他预审。
这些预审结束后，法官Paola Liguori将裁定是下令审判或是归档结案。本案还包括近300名个人被告。如果其中一名被告人提出控辩交易或和解请求，则将由同一位法官在预审程序结束时裁定。
据检察官，汇往中国的资金涉及一系列非法活动，包括伪造、侵占、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得。
中国银行也受到调查，是因为在被起诉的人员中，有四名在被调查期间在该行的米兰分支工作；根据意大利法律，中行对这四人负有行政管理责任。
这四名官员被控未报告可疑交易，以及有其他行为帮助掩盖资金来源和目的地。(完)
(编译 李婷仪/汪红英；审校 张涛)
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