倘中国A股能够加入MSCI指数 初期亦设过渡性安排--中银香港

路透香港5月27日 - 中银香港(2388.HK)周三称，相信富时抢先让中国A股加入其新兴市场过渡性指数的部分原因是与中国股市近期表现理想有关，至于A股能否加入MSCI指数仍是未知之数，不过即使A股能够加入MSCI指数，初期亦会设过渡性安排。

以下是中银香港高级经济研究员蔡永雄的评论摘要：

5月26日，伦敦证券交易所全资拥有的富时集团(「富时」)宣布推出两个新兴市场过渡性指数，为中国A股纳入其全球基准指数铺路。这两个新兴市场过渡性指数将包含中国A股，其权重取决于QFII及RQFII审批额度总规模，并会随之同步增加，初始的权重约为5%，在中国A股完全自由可供国际投资者投资时，权重有望增至32%。如同时将其他的中国股票如B股、H股、民企股和红筹股计算在内，中国股票权重将占新兴市场指数高达50%。当中国A股完全满足其新兴市场准则时，有关过渡性指数将与标准的新兴市场指数作无缝交接。

富时新兴市场指数是富时全球股票指数系列中的一个部分。富时全球股票指数系列是富时全球、地区、国家和行业指数系列的基础，包含48个国家的7,400多只证券，占全球可投资证券总市值的98%。该指数系列细分为发达、先进新兴、次级新兴部分，现时中国属于次级新兴部分，有关指数必须具有可投资性和高流动性等特点。

此外，富时在决定是否容许某一地区的股市纳入其全球股票指数系列时会考虑多项因素。如：1) 环球投资者是否认为该地区有其独特性，并足以影响他们的投资决定；2) 该地区的法律框架是否容许上市公司的成立，并保护投资者在该等公司的权益；3) 该地区的市场基础设施是否容许投资者能可靠和安全地完成交易、结算和持有资产；4) 该地区的市场是否具有足够规模，使投资者能独立作出资产分配；5) 该地区是否拥有一个或多个交易所，且该地区的财富是否大多可以股权方式于交易所买卖；6) 该地区监管制度的质量和独立性。再者，上述的考虑因素还可再细分为对少数投资者是否公平、对外来投资者是否存在选择性、资金进出是否没有重大的限制、是否具有完善的外汇交易市场、以及是否具有完善的衍生品市场等。今年3月，富时的评估指出中国A股尚未能满足上述的多项要求，情况不及其他新兴市场如印尼、巴基斯坦和菲律宾等。

蔡永雄认为，目前中国A股的情况与其他新兴市场相比或仍有不足之处，相信富时是次抢先让中国A股加入其新兴市场过渡性指数的部分原因是与中国股市近期表现理想，全球各地的投资者均希望在中国进一步改革开放、经济和股市持续发展的过程中分一杯羹有关。

现时市场的关注点是在6月9日下午(纽约时间)摩根士丹利资本国际公司(MSCI)将公布会否让中国A股纳入其MSCI新兴市场指数，相信MSCI的考虑点亦大致与富时相同，包括：法制是否完善、资金进出是否方便、可投资性和高流动性等。在富时尚未宣布纳入中国A股前，市场对中国A股能否于今年纳入MSCI指数未许乐观，即使现时亦难以肯定中国A股能否于今年纳入MSCI指数。然而，MSCI董事总经理曾指出即使下月检讨中国A股能否纳入MSCI指数的结果不理想，不代表中国A股要等待下一次的年检，只要该公司认为内地开放政策有重大进展，亦可有一定弹性作出安排。此外，预期即使中国A股能够加入MSCI指数，初期亦会像富时般先加入其过渡性指数，权重亦约为5%。现时追踪MSCI新兴市场指数的资产约1.7万亿美元，假设5%的权重，即相当于850亿美元会再投入中国股市。虽然其绝对量不大，但若这一批资金初期全是买盘，加上其他资金一同跟进入市，料将会继续利好中国股市的表现。（完）

(整理 雷美珍；审校 林高丽)

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