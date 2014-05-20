中国银行入围收购印尼Mutiara银行的最后候选人名单

路透新加坡/雅加达5月20日 - 知情人士周二表示，中国银行(601988.SS)香港部门和马来西亚丰隆金融集团入围收购印尼国有银行Mutiara Tbk的最后候选人名单。

Rakyat Indonesia (BBRI.JK)银行也是合格的竞购者，该银行财务总监Achmad Baiquni对路透称。

印尼国有公司--印尼存款保险公司(Indonesia Deposit Insurance Corporation)的一位高管Poltak L. Tobing对路透表示，入围的竞购者有11家，不过他拒绝透露具体的名单。

尚不能立即联系到中国银行的相关官员置评，丰隆金融集团也没有回复询问的邮件。消息人士要求匿名，因竞购过程依然处于保密阶段。

银行家表示，印尼政府可以向投资者出售Mutiara银行100%的股权，因为是政府出手救助的该银行。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。