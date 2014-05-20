中国银行入围收购印尼Mutiara银行的最后候选人名单

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡/雅加达5月20日 - 知情人士周二表示，中国银行(601988.SS)香港部门和马来西亚丰隆金融集团入围收购印尼国有银行Mutiara Tbk的最后候选人名单。
Rakyat Indonesia (BBRI.JK)银行也是合格的竞购者，该银行财务总监Achmad Baiquni对路透称。
印尼国有公司--印尼存款保险公司(Indonesia Deposit Insurance Corporation)的一位高管Poltak L. Tobing对路透表示，入围的竞购者有11家，不过他拒绝透露具体的名单。
尚不能立即联系到中国银行的相关官员置评，丰隆金融集团也没有回复询问的邮件。消息人士要求匿名，因竞购过程依然处于保密阶段。
银行家表示，印尼政府可以向投资者出售Mutiara银行100%的股权，因为是政府出手救助的该银行。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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