中行吉隆坡分行将获批任马来西亚人民币业务清算行--消息（更新版）

(新增分析师评论和背景)

路透北京11月10日 - APEC(亚太经合组织)会议在北京召开期间，人民币国际化步伐明显加快。中国央行在连续指定卡塔尔、加拿大的人民币清算行之后，又将马来西亚的人民币业务清算资格即将授予中国银行(601988.SS)吉隆坡分行。

两位消息人士周一表示，中国央行已经决定将马来西亚人民币业务清算行资格，授予中国银行(3988.HK)吉隆坡分行，近期将宣布。

“指定人民币清算行既是未来人民币国际化会加快发展的一个信号，也是过往取得阶段性成果的体现，因为毕竟要在当地有一定人民币资金的沉淀之后，才有必要设立人民币清算行。现在不过是借APEC这个机会，‘瓜熟蒂落’的一个显示。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

中国央行周一与马来西亚国家银行签署了在吉隆坡建立人民币清算安排的合作备忘录。发布在中国央行网站的新闻稿表示，之后将确定吉隆坡人民币业务清算行；双方将充分协商和相互合作，做好相关业务监督管理、信息交换、持续评估及政策完善工作。

路透暂时无法联系到中国央行对此发表评论；中国银行没有对上述消息立即给予置评。

中国央行此前宣布，将卡塔尔和加拿大的人民币业务清算资格，授权给中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)多哈分行和工行(加拿大)有限公司，令工行成为首家拥有横跨亚洲、欧洲和美洲三大时区人民币清算行的商业银行。

另据三位消息人士此前透露，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中行悉尼分行，预计近期将宣布。中澳贸易往来密切，中国官方人民币清算行在澳洲的确立，有助于推动人民币更广泛的使用。

谢亚轩表示，无论是伴随国际贸易的发展推进了人民币国际化，还是人民币币值稳定吸引了国际投资者愿意持有人民币，人民币国际化都取得了长足的发展，这是一个不争的事实。

“从地理版图上看，未来已经有人民币清算行的地区，中国央行有可能还会进一步增加授权，但重点可能是推进目前还没有人民币清算行安排的区域加快布局。”他说。

中行贸易金融部总经理程军此前在路透峰会上称，该行继续增强在海外的布局，未来中行将争取更多清算行资格，具体会考虑两国经贸往来和中国企业走出去的程度。

中国内地与境外发生的跨境人民币结算业务中近三分之一是通过中行渠道办理的。今年前三季度，中行共办理跨境人民币清算业务173.02万亿元，同比增长92.39%，规模再创新高，继续保持全球第一。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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