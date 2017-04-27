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中国财经 | 2017年 4月 27日 星期四 16:59 BJT

中国银行获国开行转让15家村镇银行股权 并拟向其他股东收购

路透香港4月27日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四宣布，获中国国家开发银行转让15家村镇银行股权，总对价为9.78亿元人民币。

中国银行的声明称，已在今天就国开行于北京金融资产交易所公开转让该15家村镇银行股权签订了协议。此外，中行亦正与该等银行的若干其他股东，商谈收购其所持股权事宜。

中行自国开行收购该15家村镇银行的股权比例，介乎18-67.5%之间。

中行表示，是次收购是该行深入贯彻国家“三农”政策、提升县域金融服务的具体实践，有助于进一步扩大村镇银行业务规模，巩固在村镇银行领域的行业领先地位。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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