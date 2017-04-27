中国银行获国开行转让15家村镇银行股权 并拟向其他股东收购

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月27日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四宣布，获中国国家开发银行转让15家村镇银行股权，总对价为9.78亿元人民币。
中国银行的声明称，已在今天就国开行于北京金融资产交易所公开转让该15家村镇银行股权签订了协议。此外，中行亦正与该等银行的若干其他股东，商谈收购其所持股权事宜。
中行自国开行收购该15家村镇银行的股权比例，介乎18-67.5%之间。
中行表示，是次收购是该行深入贯彻国家“三农”政策、提升县域金融服务的具体实践，有助于进一步扩大村镇银行业务规模，巩固在村镇银行领域的行业领先地位。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。