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中国财经 | 2014年 11月 18日 星期二 10:48 BJT

中国银行将在新西兰设立分行

路透惠灵顿11月18日 - 新西兰央行周二表示，中国银行(601988.SS)将在新西兰注册分行。

中国银行成为新西兰第25家注册银行，也是继中国工商银行(601398.SS)和中国建设银行之后第三家在新西兰运作的中资银行。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，中国人民币和新西兰元之间可直接兑换。

按资本计中国银行是全球第七大银行，该行称，新西兰分行将促进对中国出口。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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