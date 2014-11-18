中国银行将在新西兰设立分行

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华

路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。