《中银分析专栏》油价2016：预测者的“地雷”

路透北京1月26日 - （作者王蕾、丁孟和刘语臻，供职于中国银行投资银行与资产管理部，文章仅代表本人观点）

2016年新年伊始，原油价格即以20%的跌幅给了市场预测人士一个“下马威”，20-30美元与50-60美元预测区间差异带来的不仅是对产油国经济预测的“天上地下”，也可能“牵一发而动全身”，对全球经济和金融市场走势预测形成巨大反差。

一、油价下跌对全球经济不能算是坏消息

放眼望去，从最基本的经济逻辑出发，一种全球重要的能源资源如果出现供应超预期增长，对于全球经济而言绝不能算是坏消息。全球主要央行的经济预测中都认为油价是提升经济增长的正面因素。过去一年欧美宏观经济数据，同样支持上述结论。

油价对于经济增长的支持主要来源于两个方面：首先，油价和其他能源类必需品价格下降使得消费者除必需品外的可支配财富实际上是上升的，这将增加消费者在其他领域的消费。另一方面，油价下降使得汽车等交通工具的综合使用成本下降，刺激上述产品的需求。例如，去年美国汽车销售量在油价大跌的背景下井喷，其中固然有美国经济本身复苏带来的正面提振，但在超预期增长中低油价显然功不可没。

此外，在全球央行竞相宽松的背景下，通胀可能上升的风险是阻止央行“做得更多”的主要掣肘，低油价和与其伴生的股市下行实际上给了央行保持更大量和更长时间宽松的良好理由。从金融危机以来的经济增长实践来看，本轮欧美日央行的货币宽松对于提升经济短期增长率显着有效。因此，如果油价下行是由供给充裕驱动的，其对全球经济增长至少在短期内利大于弊。

二、我们担心什么？

首先，油价下跌挤压产油国收入，2016年油价走势毋庸置疑左右着产油大国该年的经济走向，使得新兴市场可能再次成为动荡之源。以俄罗斯为例，作为世界最大的石油、天然气输出国之一，该国约一半的财政收入来自于石油、天然气出口。正是受油价下跌和西方对俄制裁影响，2015年俄罗斯GDP负增长3.7%。如果油价维持低位，2016年的俄罗斯经济将会进一步萎缩。伊朗在国际制裁解除后，正努力提高石油出口。伊拉克也可能进一步提高2016年的原油产量。

对于上述这些国家而言，包括沙特在内，都有增产能力，可以部分以量补价，缓解一些痛苦；而对于委内瑞拉等产油国则尤为难捱，因为他们高度依赖石油收入，而且没有能力增产。经济下行、货币贬值、资金外流、外债偿还压力、金融危机...似乎我们又将看到新兴市场危机的雏形。

其次，油价可能加剧目前的全球通缩趋势。油价下降一方面降低通胀水平值，另一方面可能降低通胀预期，如果经济中出现通缩预期，居民消费将受到抑制，从而不利于经济增长。

最后，也是最重要的一点，油价走势将对主要地区的货币政策走向形成重大影响，从而大大增加了外汇、黄金、债券、股票等金融市场的不确定性。可以说，很多机构去年底对今年全年的预测是基于油价不会长期运行在30美元下方的假设。

如果油价因为各种原因在半年甚至更久的时间内运行在30美元下方，则美联储加息的步伐将由可能的3-4次向市场预测的1-2次靠拢，欧、日央行会在既定的宽松程度之上再下一城，这样，美元汇率仍将保持强势；黄金更早得以重生；变动最大的预期是美债，长端国债收益率继续受到抑制，而不是冲向3%；股票市场的影响则十分复杂。

就股市而言，油价下跌是一柄“双刃剑”。一方面，油价下跌使得能源类企业盈利状况堪忧，而这类企业是主要股指的重要构成部分。穆迪近日宣布，由于大宗商品价格跌势已久，许多能源企业现金流减少，融资困难，业绩岌岌可危，故将120家油气公司和55家矿业公司置于降级观察清单，其中不乏业内巨头。

另一方面，低油价带来的宽松货币政策倾向则有助于短期经济增长，股市中其他部门的盈利有助于弥补能源类企业可能的亏损，从而就全市场而言，股市变动取决于这两种力量的对比。从过往经验来看，整体股市盈利随经济改善提升的正面效应大于能源企业盈利下降的直接负面效应，因此，股市应该趋于上升，这也正是欧美股市在2015年表现的缩影。

2016年油价的下行与其背后反映的对于中国经济的担忧相叠加引发了股市的整体抛售，但如上所述，油价下跌对于企业盈利影响的逻辑并不会有质的变化，因此，我们倾向于将目前股市整体的下行更多归因于恐慌情绪冲击。

三、我们的看法

不断刷新历史低点的油价其实已经下降空间有限。

伊朗重新回归原油市场并不是近期的新消息，即使加入伊朗的供应，原油价格也曾经远高于目前的水平。但从上游钻井统计来看，美国页岩油生产却出现了实实在在的减少，并且这种产量的下降正在继续，全球范围内还可能将有大批的生产商破产，此消彼长的供应变化将限制油价的下跌空间。

最重要的是，上述原因都可以最终归因于基本的成本考量，目前的油价显然低于全球原油的平均开采成本。在需求变动不大的情况下，低于成本的油价必定会上升。

即便假定油价继续下跌，油价从100美元下降至50美元和从50美元下降至25美元，同样50%的降幅对于通胀的影响也是不同的。原因在于，降至50以后，油品相关消费在美国CPI统计一篮子消费中的比重实际上是明显下滑的，这降低了同等程度油价下跌对于通胀变化的影响。

而且，由于油价下滑开始于一年之前，部分油价下跌对通胀的负面影响已经从通胀的同比计算中被剔除。近期的情况可以佐证这一点——即使油价大幅下降，美国CPI和PPI同比变化却都是上升的。

从美国数据来看，目前距离负的通胀预期仍然遥远：美国消费者一年通胀预期仍有2.4%，而在油价下跌期间，未来五年通胀预期甚至上升至2.7%，反映消费者目前认为油价暴跌更多是暂时的，并不会对消费产生实质影响。

而上述判断的最大风险可能来自原油需求端。中国原油消费占全球原油消费的比重约为12%。如果新一轮的油价下跌是作为中国经济走弱的代理指标，反映了全球第二大经济体由于经济增长动能衰竭带来的需求不足，则可能对全球经济和金融市场产生更加持久的负面影响。

但目前来看，中国经济的放缓更多仍是经济结构调整的必经阶段，并且从最新公布的经济数据显示，经济放缓速度仍然可控。目前市场对于中国经济的担忧本身就带有恐慌性放大的成分。

就此而言，即使油价下跌和其负面影响反映了需求端的放缓，目前市场的定价程度也过于偏向负面了，因此，我们仍然预期油价和全球金融市场将在恐慌之后恢复平静，重新回到基本面的考量上，预计油价全年主要运行区间为（30，50）美元。

基于上述讨论，虽然面临着油价这颗“巨型地雷”带来的高度不确定性，我们仍继续维持美联储加息3-4次、美指破百、美欧国债南辕北辙等主要预测。（完）