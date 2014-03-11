中国银行发布离岸人民币指数 显示人民币国际化正在提速

路透北京3月11日 - 中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二发布“离岸人民币指数”（BOC Off-shore RMB Index,ORI），关注离岸市场的人民币资金存量规模、运用状况和金融工具使用等方面。该指数显示近年人民币国际化步伐正进一步加快。

中国银行在发布会上称，2013年末该指数为0.91%，2012年和2011年分别为0.50%和0.32%。2013年该指数上升了82%，升幅较上年扩大，表明近两年来境外市场各项金融活动中使用人民币的份额快速上升。

中国银行公司金融总部总经理程军表示，人民币国际化之前的动力主要来源于经常项目开放，而下一步资本项目的逐步放开将会带来更为强大的推动力。

其新闻稿引述各主要离岸人民币市场披露的数据称，2013年末境外市场持有人民币存款余额将近1.5万亿元，如计入境外企业和个人在境内银行开立的非居民账户（NRA账户）存款余额5,600亿元，整体离岸市场的人民币资金存量已超过2万亿元。

该数字占离岸市场各种货币总量的1.34%，仍低于离岸市场日圆、英镑等货币的存量占比（3.32%、5.59%）。其中香港银行体系的人民币存款占比约60%。2013年离岸人民币存款增长超过5,000亿元，是2013年ORI指数大幅上涨的主要原因。

此外，新闻稿引述估算数据称，目前离岸人民币贷款余额约4,000亿元，虽然增速较快但总量仍较有限，体现出由于当前人民币利率较高、升值趋势明显，境外企业和个人更倾向于持有人民币资产而非负债的特点。

新闻稿并称，离岸人民币债券和权益投资成为人民币国际化的新兴领域，人民币作为国际储备货币功能有望继续提升，且在外汇交易中的份额增长迅速。

中国银行此前发布的去年第四季度跨境人民币指数（CRI）为228点，较去年同期上升82点，增长达56%，涨幅创历史新高。CRI指数为关注跨境循环的流量指数，而ORI则为关注人民币境外使用的存量指标。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。