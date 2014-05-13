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中国财经 | 2014年 5月 13日 星期二 18:44 BJT

中国银行称拟在境内外发行优先股 筹资高至1,000亿元人民币

路透香港5月13日 -中国银行(3988.HK)周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。

中行刊于上海证券交易所的声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。

此前中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)上周五宣布拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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