中国银行称拟在境内外发行优先股 筹资高至1,000亿元人民币

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港5月13日 -中国银行(3988.HK)周二宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。
中行刊于上海证券交易所的声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。
此前中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)上周五宣布拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。