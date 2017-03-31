中行净息差降速放缓 积极支持一带一路沿线融资项目--行长

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长陈四清周五称，中行去年经营业绩稳中有进，盈利稳步增长，净息差降速在放缓，收窄29个bp，净息差走势出现企稳。
他是在中行业绩发布会上做出上述表态的。他并称，中行积极跟进一带一路沿线收购、融资项目约420个，意向性支持金额约947亿美元。中行海外机构覆盖了51个国家和地区，去年跨境人民币结算量占全国的45%左右，至逾4万亿元。
“不管全球化有多大阻力，中行将坚持国际化发展，继续增加全球网点覆盖国家和地区及业务的辐射能力。”他称。
陈四清并表示，中行去年底在过剩产业、煤炭、房地产和地方政府融资平台方面的贷款余额均有所下降。
中国银行周五公布的2016年度业绩显示，去年股东应享税后净利润同比下降3.67%，略低于市场预期；年末不良贷款率为1.46%，比上年末升0.03个百分点。（完）
(发稿 李文科；; 撰写 孙琦子; 审校 林高丽)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。