中行行长称利率市场化下一步应取消贷款利率浮动下限

路透北京7月17日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉称，利率市场化改革的下一步应是取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行。商业银行应积极发展轻资本业务，加快培育综合定价能力，提升市场风险管理能力。

人民日报周三引述李礼辉表示，下一步利率市场化改革还应适当简化人民币存贷款利率的期限档次；加快建设债券市场，完善收益率曲线；规范发展资产证券化。

“利率市场化改革的根本方向在于完善利率市场价格的形成机制，在深化利率市场化改革的方向上，建议取消贷款利率浮动下限，将贷款风险定价自主权交给银行，有利于促进银行提高管理水平，也有利于利率市场化改革的进一步深化。”李礼辉称。

他并表示，利率和汇率都是货币价格的反映，在推进利率市场化的同时，也应该同步推进汇率市场化，只有这样才可能形成均衡的人民币价格，充分发挥人民币价格在配置资源以及促进经济内外均衡中的作用。

李礼辉认为，中国的利率市场化改革效果已经初步显现。表现在银行存款利率定价出现了差异，体现了各个银行在业务结构、资产负债结构、风险偏好的差异；非信贷类间接融资快速扩大；信托产品、银行理财产品的收益率与银行存款利率分化，更具市场化特征；社会直接融资比重上升；以及上海银行间同业拆放利率基准利率的作用增强。

中国利率市场化大致分为两个阶段，第一阶段是1996-2011年，这一阶段外币存贷款、货币市场与债券市场利率市场化完成，存款利率管上限，贷款利率管下限；第二阶段是2012年以来，存款利率上限首次上浮，贷款利率下限下浮，标志着中国利率市场化改革迈出了实质性步伐。（完）

(发稿 谢衡； 审校 林高丽)

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