中行行长称资金困局对中行净利润影响不大

* 资金面困局对中行净利影响不大--行长

* 流动性已趋正常,中行资金拆借总体比较平衡

* 中行将调整贷款结构，增加中小微企业贷款投放

* 建议3-5年内实现资本项目可兑换

路透上海6月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周五表示，此前的资金面困局对该行的净利润影响不大，因为只是一个短期的因素，流动性目前已经趋于正常，而中行的资金拆出拆入状况总体是比较平衡的状态。

他在陆家嘴论坛上并表示，建议逐步放开人民币资本项目的可兑换，先在3-5年内，实现资本项目的基本可兑换，然后在10-12年内，实现资本项目的全部可兑换。

他补充到，资本项目基本可兑换是指除了对流动性较强的资本市场、货币市场实行总量控制以外，其他的资本项目应该是可以逐步放开的。

中国人民银行行长周小川周五稍早亦在该论坛表示，中国将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速。

而在谈到信贷投放和如何盘活存量时，李礼辉指出，中行会进行贷款结构的调整，增加中小微型企业的贷款投放。

他谈到，“现在所有银行都在调整和优化信贷结构及其他的业务结构，中小微型企业信贷在逐步增加，这是实体经济需求的，也是商业银行经营管理需求的。”

中国国务院上周三召开常务会议称，坚持稳健的货币政策，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，逐步有序不停顿地推进改革，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。

李礼辉还提到，人民币资本项目可兑换是人民币国际化的必然条件；人民币国际化应该是一个循序渐进不断发展和成熟的过程。人民币成为全球结算、投资和储备的主要货币之一，预计应该需要15年左右的时间。

另外就利率市场化改革，他认为，可以适时取消贷款利率浮动的下限，适当精简人民币基准利率的档次，现在档次较多，不管是存款的基准利率还是贷款的基准利率应该适当的精简，提高Shibor作为基准利率的使用范围和影响力。(完)

(发稿 徐永/边竞/丁淑琴； 审校 林高丽)

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