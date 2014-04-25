交行将降低中长期贷款占比 减少期限错配--行长

路透北京4月25日 -以资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)行长彭纯表示，要着力降低中长期贷款在总贷款中的占比，以减少期限错配。

中国金融时报周五援引他称，交行将努力提升储蓄存款在总存款中的比例，在存款增速放缓、同业业务快速发展的大趋势下，合理控制非存款负债占比。

“中短期以‘控增速、稳存款、减错配’为基本要求优化资产负债表，通过控制贷款和资产增速，缓解存款和流动性压力。”彭纯称。

他表示，未来要继续突出存款的基础性地位，其中储蓄存款应作为核心存款业务加以推进。从资产端来看，结构调整应坚持以存定贷、存贷期限匹配和统筹资金来源和运用的原则。

彭纯还提到，当前中国商业银行面临经济增速下行、直接融资加快发展、互联网金融崛起、利率市场化、资本和金融账户开放等一系列深度挑战，转型发展刻不容缓。商业银行唯有尽快更新资产负债结构，才能以流动性和安全性为前提，保持盈利平稳增长。

交行年报显示，该行2013年净利润同比增幅6.73%。去年底交行客户存款余额较年初增长11.52%；客户贷款余额较年初增长10.83%。

中国银监会此前称，已经核准交通银行在内的六家银行实施资本管理高级方法，提高资本使用效率。核准实施后，六家银行将按照高级方法的要求计算风险加权资产和资本充足率。（完）

(发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)

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