交行十三五将建一批利润1亿美元左右的海外行--董事长

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京12月21日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长牛锡明表示，“十三五”（2016-2020年）期间，交行将积极打造条块纵横、覆盖全球的业务布局，建设一批资产百亿美元、利润1亿美元左右的海外大行，服务中资企业“走出去”。
中国金融时报周一刊登对其专访称，交行将加快在P2P（点对点）、众筹等互联网金融领域的业务布局，积极争取在期货、资产管理、养老金、证券等领域迈开步伐，推动子公司跻身各自行业和所在市场的主流梯队。
同时，围绕“一带一路”战略，交行将通过“申设+并购”方式推进机构布局，依托香港“桥头堡”，把资产管理、金融市场、资产托管三大条线布局到海外。
牛锡明并表示，未来交行在金融创新方面将以“531”工程平台推动产品创新工作落地，探索大数据运用，提升产品创新能力，并建立分行和总行事业部“两条腿”走路的经营模式等。（完）
(发稿 马蓉/张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)