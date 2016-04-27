中行首季净利466.19亿元人民币 同比增长1.7%

路透北京4月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二晚间公布，2016年一季度实现归属于母公司所有者的净利润466.19亿元人民币，同比增长1.7%。

该行季报显示，一季度净息差为1.97%，去年末为2.12%；不良贷款率为1.43%，与2015年末持平；集团不良贷款总额1,358.29亿元，较去年末增加49.32亿元；不良贷款拨备覆盖率149.07%，跌破监管红线150%，去年末为153.3%。

前十名普通股股东中，中国证券金融有限公司持股比例上升0.13个百分点至2.66%；香港中央结算有限公司取代国泰君安证券成为第十名普通股股东，持股比例为0.07%。

中行此前在2015年年报业绩发布会上称，中行在钢铁、水泥、造船、电解铝、平板玻璃五大产能过剩行业贷款余额为1,634亿元，不良贷款率0.31%；房地产行业贷款余额3,424亿元，不良贷款率0.8%；煤炭行业贷款余额为1,544亿元，占境内贷款比重为3.22%，不良率0.94%。（完）