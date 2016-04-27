中行首季净利466.19亿元人民币 同比增长1.7%

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二晚间公布，2016年一季度实现归属于母公司所有者的净利润466.19亿元人民币，同比增长1.7%。
该行季报显示，一季度净息差为1.97%，去年末为2.12%；不良贷款率为1.43%，与2015年末持平；集团不良贷款总额1,358.29亿元，较去年末增加49.32亿元；不良贷款拨备覆盖率149.07%，跌破监管红线150%，去年末为153.3%。
前十名普通股股东中，中国证券金融有限公司持股比例上升0.13个百分点至2.66%；香港中央结算有限公司取代国泰君安证券成为第十名普通股股东，持股比例为0.07%。
中行此前在2015年年报业绩发布会上称，中行在钢铁、水泥、造船、电解铝、平板玻璃五大产能过剩行业贷款余额为1,634亿元，不良贷款率0.31%；房地产行业贷款余额3,424亿元，不良贷款率0.8%；煤炭行业贷款余额为1,544亿元，占境内贷款比重为3.22%，不良率0.94%。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。