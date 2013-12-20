明年中国经济料“稳中向好” GDP增速约7.6%--中行

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透北京12月20日 -中国银行发布2014年中国经济金融展望报告预计，2014年中国经济将继续“稳中向好”，“稳”是指增长和就业保持稳定，“好”是指结构调整和深化改革取得新进展。
至于宏观政策，明年预计将保持基本稳定，财政政策重在保障和改善民生，提高财政资金使用效益，完善结构性减税，加快财税体制改革；货币政策调控向市场化转型，存准率或将下调。
中行指出，从最近工业、出口和消费等指标来看，四季度经济继续保持总体向好，但受上年高基数的影响，GDP增速可能小幅回落；2013年全年GDP预计扩张7.7%左右，和2012年基本持平。
“在全面深化改革、外部环境转好、新型城镇化推进和消费恢复性增长等因素影响下，（明年）中国经济将继续‘稳中向好’，”中行在报告中预计，2014年中国经济增速7.6%左右，通胀升幅3.3%左右。
在结构调整的大背景下，新型城镇化将成为未来经济发展的重要动力。中行报告指出，保守估计未来三年如果城镇化率每年以提升1%计算，将有近4,000万的农村人口进入城市，这将带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，也会拉动消费的强劲增长。
至于2014年CPI涨幅较2013年有所扩大，则是考虑到2014年CPI涨幅的翘尾因素初步测算约为1.6%，比2013年提高0.6个百分点，而且食品价格明年料继续上涨，再加上公共事业产品如水电煤气等价格上调可能性大。
“尽管出现严重通胀的可能性不大，但通胀抬头依然值得警惕和关注，”中行预计2013年CPI涨幅2.6%左右，明年料提高0.7个百分点至3.3%左右。
中行建议2014年GDP预期目标可以定在7.0%，CPI在3.5%，新增城镇就业900万人。不过中行也指出，倘若明年各项改革以大力道推进，房地产市场逆转、地方融资平台资金链断裂，政府债务问题集中爆发，经济就有“硬着陆”的风险。不过目前看来出现这种情形的概率并不大。
**工业和投资平稳增长，消费有所回升**
2013年上半年受需求减弱、产能过剩和效益下滑等因素的影响，工业生产总体放缓，上半年工业增加值增长9.3%，比一季度回落0.2个百分点。三季度以来，随着出口恢复性增长和国内需求回升，工业生产增速明显加快，7-11月增速都在10%左右。
中行初步预计，2013年全年工业生产增长9.8%左右，而明年得益于全球经济好转带动出口需求增加，以及城市基础设施和棚户区改造等投资继续增加，预计2014年工业增速也在9.8%左右。
投资方面，基础设施投资稳步推进，加快城市轨道交通以及地下管网建设，保障房建设维持一定规模，再加上节能环保和信息消费等战略性产业投资规模不断扩大，都会给投资带来支撑。中行预计今明两年投资增速都在20%左右。2012年的增速为20.5%。
考虑到经济增速保持稳定，保障性住房建设将继续发挥“稳增长”作用，房地产投资有望保持稳定。预计2014年房地产投资增速为17%，略低于2013年预估约18%的增速。
至于拉动经济的另一驾马车--消费，今年在中央政府严厉遏制奢靡之风、公款吃喝以及浪费式消费的同时，城乡居民真实合理的消费潜力进一步释放，社会消费品零售总额保持稳定增长。中行预计零售销售增速在13%左右，明年政策性冲击或将消失，预计消费总体稳中略升，增长13.5%左右。
对外贸易随着全球经济整体趋好，以及中国和其它国家双边及多边自贸区开始发挥积极作用，预计2014年外贸将保持稳定，预计出口增长8%左右，进口增长7.5%。中行对今年出口和进口增速预估分别为8%和7%。
**人民币汇率波动料加剧**
年初以来，人民币兑美元汇率继续保持升值态势，截至11月末已经升值0.65%。展望2014年，中行认为，中国经济已经进入一个新的发展阶段，经济结构将更加平衡，大规模的贸易顺差将不会出现。经济基本面不会支持人民币的持续升值。
同时，随着中国央行逐渐减少汇市干预，市场供求对汇率形成作用的增强，人民币汇率波幅和频率都会有相应的增加；而且美国退出QE可能促使国际短期资本从新兴经济体向发达国家回流，中国也将面临资金流入减少、甚至阶段性流出情况，也会给人民币汇率带来大幅波动压力。
“总体上看，人民币汇率在经过多年升值后，正在逐渐接近均衡汇率水平，双向波动态势将会日渐明显，”报告称。
日前结束的中央经济工作会议重申，要保持宏观政策的连续性和稳定性，坚持积极财政政策和稳健货币政策。中行预计，明年M2和社会融资总量将保持平稳增长，预计M2增速在13.5%左右。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 屈桂娟)
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