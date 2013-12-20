明年中国经济料“稳中向好” GDP增速约7.6%--中行

路透北京12月20日 -中国银行发布2014年中国经济金融展望报告预计，2014年中国经济将继续“稳中向好”，“稳”是指增长和就业保持稳定，“好”是指结构调整和深化改革取得新进展。

至于宏观政策，明年预计将保持基本稳定，财政政策重在保障和改善民生，提高财政资金使用效益，完善结构性减税，加快财税体制改革；货币政策调控向市场化转型，存准率或将下调。

中行指出，从最近工业、出口和消费等指标来看，四季度经济继续保持总体向好，但受上年高基数的影响，GDP增速可能小幅回落；2013年全年GDP预计扩张7.7%左右，和2012年基本持平。

“在全面深化改革、外部环境转好、新型城镇化推进和消费恢复性增长等因素影响下，（明年）中国经济将继续‘稳中向好’，”中行在报告中预计，2014年中国经济增速7.6%左右，通胀升幅3.3%左右。

在结构调整的大背景下，新型城镇化将成为未来经济发展的重要动力。中行报告指出，保守估计未来三年如果城镇化率每年以提升1%计算，将有近4,000万的农村人口进入城市，这将带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，也会拉动消费的强劲增长。

至于2014年CPI涨幅较2013年有所扩大，则是考虑到2014年CPI涨幅的翘尾因素初步测算约为1.6%，比2013年提高0.6个百分点，而且食品价格明年料继续上涨，再加上公共事业产品如水电煤气等价格上调可能性大。

“尽管出现严重通胀的可能性不大，但通胀抬头依然值得警惕和关注，”中行预计2013年CPI涨幅2.6%左右，明年料提高0.7个百分点至3.3%左右。

中行建议2014年GDP预期目标可以定在7.0%，CPI在3.5%，新增城镇就业900万人。不过中行也指出，倘若明年各项改革以大力道推进，房地产市场逆转、地方融资平台资金链断裂，政府债务问题集中爆发，经济就有“硬着陆”的风险。不过目前看来出现这种情形的概率并不大。

**工业和投资平稳增长，消费有所回升**

2013年上半年受需求减弱、产能过剩和效益下滑等因素的影响，工业生产总体放缓，上半年工业增加值增长9.3%，比一季度回落0.2个百分点。三季度以来，随着出口恢复性增长和国内需求回升，工业生产增速明显加快，7-11月增速都在10%左右。

中行初步预计，2013年全年工业生产增长9.8%左右，而明年得益于全球经济好转带动出口需求增加，以及城市基础设施和棚户区改造等投资继续增加，预计2014年工业增速也在9.8%左右。

投资方面，基础设施投资稳步推进，加快城市轨道交通以及地下管网建设，保障房建设维持一定规模，再加上节能环保和信息消费等战略性产业投资规模不断扩大，都会给投资带来支撑。中行预计今明两年投资增速都在20%左右。2012年的增速为20.5%。

考虑到经济增速保持稳定，保障性住房建设将继续发挥“稳增长”作用，房地产投资有望保持稳定。预计2014年房地产投资增速为17%，略低于2013年预估约18%的增速。

至于拉动经济的另一驾马车--消费，今年在中央政府严厉遏制奢靡之风、公款吃喝以及浪费式消费的同时，城乡居民真实合理的消费潜力进一步释放，社会消费品零售总额保持稳定增长。中行预计零售销售增速在13%左右，明年政策性冲击或将消失，预计消费总体稳中略升，增长13.5%左右。

对外贸易随着全球经济整体趋好，以及中国和其它国家双边及多边自贸区开始发挥积极作用，预计2014年外贸将保持稳定，预计出口增长8%左右，进口增长7.5%。中行对今年出口和进口增速预估分别为8%和7%。

**人民币汇率波动料加剧**

年初以来，人民币兑美元汇率继续保持升值态势，截至11月末已经升值0.65%。展望2014年，中行认为，中国经济已经进入一个新的发展阶段，经济结构将更加平衡，大规模的贸易顺差将不会出现。经济基本面不会支持人民币的持续升值。

同时，随着中国央行逐渐减少汇市干预，市场供求对汇率形成作用的增强，人民币汇率波幅和频率都会有相应的增加；而且美国退出QE可能促使国际短期资本从新兴经济体向发达国家回流，中国也将面临资金流入减少、甚至阶段性流出情况，也会给人民币汇率带来大幅波动压力。

“总体上看，人民币汇率在经过多年升值后，正在逐渐接近均衡汇率水平，双向波动态势将会日渐明显，”报告称。

日前结束的中央经济工作会议重申，要保持宏观政策的连续性和稳定性，坚持积极财政政策和稳健货币政策。中行预计，明年M2和社会融资总量将保持平稳增长，预计M2增速在13.5%左右。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 屈桂娟)

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