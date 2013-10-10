交银指数凸显小康家庭购房意愿增强

路透上海10月10日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周四发布的最新一期交银中国财富景气指数全面反弹，因经济企稳得到认同及企业经营前景改善，令小康家庭对未来财富增长信心有所提振。指数还显示，小康家庭的购房意愿更为强烈。

本期交银财富指数达131点，较上期上升11点，为今年最高水平。经济景气、收入增长和投资意愿三个一级指标均有上涨。

交行金融研究中心指出，本期受访家庭对经济景气乐观程度大幅反弹，与历史同期相比亦处于高位区间，表明小康家庭对经济企稳回升信心增强。

而A股市场近期良好表现推动了小康家庭流动资产投资收益的增长，使得收入增长指数是本次涨势最明显的一级指标。经济信心回升、政策预期向好使得8月以来国内股市震荡上行，特别是一些短期市场主题使小康家庭股票投资收益重回景气区间，同时也带动了基金投资收益的回升。

虽然在本次调查中，小康家庭对股票和基金的投资意愿占比上升较快，但是未来这些家庭愿意增持的前三位产品依然是固定收益银行理财、债券和非固定收益银行理财。

本期调查中，小康家庭不动产投资意愿上涨三个百分点，已连续六个月走高，被压制观望的需求在未来一段时间内可能将择机入市。与此同时，在供需矛盾未得到根本缓解的情况下，持续的宏观调控与火热的房地产市场形成强烈反差，交行预计房价涨势暂难改变，特别是在领涨的一二线城市。

调查显示，小康家庭对不动产的投资意愿随着拥有房产数量的增加而有所减弱，表明房地产投机性需求正在减少，刚需人群正在逐渐成长为购房主力。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求在京沪广深等核心城市的，家庭税后年收入在7万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在5万元以上。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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