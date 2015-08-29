中行下半年净息差继续承压 将提升主动负债并拓展国际业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月28日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五称，下半年净息差继续承压，将提升主动负债，推动信贷资产证券化，发展大资管业务提升中间业务等。并将抓住人民币汇改机会，同时建设海外资金池，提升全球资金配置能力。
中行行长陈四清在当日业绩会上表示，该行上半年花了很大的力量应对不良资产压力，主动压推不良500多亿元，境内机构化解不良434亿元，同比增加165亿，并加强对地方政府融资平台，产能过剩产业和房地产等领域的风险管理。下半年将多措并举从源头上管控不良，但会考虑实体经济承受能力。
“中行不良重点在境内制造业和批发零售业，在东部地区。”他称，“中行处置不良要考虑实体经济的承受力，有的不良资产要养一养，不是处置越快越好，对中行资产质量有信心。”
他并称，下半年将继续加大力度管控好资产质量，从授信准入、客户管理等各个环节统筹考虑，解决不良资产的源头，非不良也要管控，清收、打包、资产转让等各种方式多措并举。
该行周五公布中报显示，6月末中行不良贷款率1.41%，比上季末上升0.08个百分点，与去年末上升0.23个百分点。内地的不良贷款率为1.76%，比去年末提升0.29个百分点。不良贷款拨备覆盖率为157.37%；核心一级资本充足率为10.63%，资本充足率为13.69%。
中报并称，主要受央行多次降准降息影响，该行上半年净息差2.18%，同比下降0.09个百分点。
**多元化平台成利润推动器**
陈四清表示，中行净息差面临较大压力，经济加速下行，中行存贷利差主动缩窄，非利息收入下降也有主动的因素。中报称，中行支持实体经济和小微企业时主动减免客户服务收费，同时受进出口减缓等因素影响，咨询顾问、结算与清算等手续费收入同比减少。
上半年，中行实现非息收入754亿元人民币，同比下降3.47%，其中手续费及佣金收支净额为500亿元，同比下降4%。上半年净利息收入为1,634亿元，同比增长4.29%。实现净利润907.5亿元人民币，同比增长1.14%。
陈四清称，中行旗下多元化平台实现税前利润同比增42%，成为集团利润的重要推进器。副行长朱鹤新亦称，上半年投行板块税前利润增长超70%；下一步将实现境内外优势和多元化协同联动。
中行副行长张金良称，下半年利率市场化加快和重新定价，息差继续承压。中行还将在资产端提升资产收益率，优化信贷结构，并向重大领域倾斜，加大个人金融和本外币投资等。
陈四清并介绍，上半年中行拓宽负债来源，全面营销跨国企业现金管理业务，现金管理沉淀资金增长22%，并利用海外资源，积极拓展海外融资。下半年将在股市、楼市、汇市、利率的变化中寻找利润机会。
中报显示，上半年中行加大内地人民币债券投资力度，6月末集团投资总额3.29万亿元，比上年末增长21.33%。其中人民币投资总额2.5万亿元，比上年末增长20.12%，外币投资总额1.19亿美元，比上年末增长25.83%。
上半年该行在中国银行间市场发行39.29亿元的信贷资产支持证券。
**拓展海外业务**
据陈四清介绍，中行一带一路沿线国家机构批量化推进，上半年沿线国家机构16个，年底有望达到20个；并将实施重点项目营销；加大沿线国家授信的力度。
他并表示，下半年中行将赴美国欧洲等，联通各国中小企业，从中撮合形成互动，加强国际中小企业间的联系；将继续加快全球网络布局；持续推进海外业务发展，客户将主要围绕走出去企业、世界500强和当地的优质企业。
副行长任德奇亦称，中行将增强在国际市场的融资能力，中行的境外发债给其他中资企业发债提供定价参考，并要抓住人民币国际化和资本市场开放的机会，发挥跨境经营优势。（完）
(发稿 李铮/李贺/王蕾； 审校 曾祥进)
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