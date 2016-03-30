中行去年净利增速放缓至0.74% 预计今年净息差续降

路透北京/上海3月30日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周三公布，去年净利增速放缓至0.74%，略高于此前市场预期；年末不良贷款率升至1.43%，上年末为1.18%。该行高层并预计，今年银行业资产质量形势不容乐观，净息差还会降。

该行年报显示，其2015年净利为1,708.45亿元人民币；上年净利为1,696亿元，增速8.08%。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为1,672亿元。中行去年基本每股收益0.56元；董事会建议派发末期股息每股0.175元。

对2016年净息差走势，中国银行行长陈四清在业绩发布会上表示，“息差还会降，但尽量缩窄降幅，部分地区还会上升。”

年报显示，截止去年末，中行核心一级资本充足率11.10%，资本充足率为14.06%，上年末分别为10.61%和13.87%；不良贷款拨备覆盖率为153.3%，上年末则为187.6%；净息差为2.12%，比上年下降13个基点。

他强调，中行一方面将依托领先的全球现金管理水平在负债端降低利息支出；另一方面，鉴于中行30%的资产在海外，在扩展利差方面有较大余地，“中行美元资产很多，现在正处美元加息周期，美元资产加息程度远超负债加息的程度。”

截止目前，五大国有银行银行已有三家公布年报，除中行外，以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)去年净利增长0.5%，年末不良贷款率升至1.5%；[nL3S1722BN]第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)去年净利润增速放缓至1.03%，年末减值贷款率升至1.51%。[nL3S1712HX]

**今年银行业资产质量形势不容乐观**

中行首席风险官潘岳汉在业绩发布会上并认为，今年银行业资产质量形势不容乐观；信贷政策方面，中行将设置比国家标准更严格的准入门槛，对于环保不达标的企业实行“一票否决”制。

年报显示，报告期末中行不良贷款总额1,308.97亿元，比上年末增加304.03亿元；公司综合采取重组盘活、现金清收、批量处置、核销等多种措施化解不良，境内分行全年共化解不良资产1,044亿元，同比增加328亿元。

此外，重点风险领域方面，中行在钢铁、水泥、造船、电解铝、平板玻璃五大产能过剩行业贷款余额为1,634亿元，不良贷款率0.31%；对地方政府融资平台的贷款余额为3,095亿元，不良率0.04%；房地产行业贷款余额3,424亿元，不良贷款率0.8%。

另据潘岳汉介绍，该行在煤炭行业贷款余额为1,544亿元，占境内贷款比重为3.22%，不良率0.94%。不过他强调，贷款集中于行业内的大型优质企业。

中国银行并称，2016年该行内地人民币贷款预计增长12%左右，同时建议发行不超过600亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具。

年报同时显示，中国国家外汇管理局旗下梧桐树投资平台有限责任公司位列中行第五大股东，持股比例为0.36%。 （完）

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