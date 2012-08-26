中行料今年新增贷款持平或低於去年 非息收入“低”增长

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
* 预计今年非息收入保持低幅度增长
* 全年新增贷款将持平甚至低於去年
* 用三到五年将海外业务占比提高到30%
* 全年息差基本稳定,略有下降
路透北京8月24日电---继六家股份制上市银行公布至少两成的上半年净利增速之後,中国银行(3988.HK)却以净利单位数增长掀开五大银行中报大幕.行长李礼辉周五表示,预计全年新增贷款将持平甚至低於去年,今年非息收入将保持"低幅度"增长.
作为按市值计中国第四大银行,中国银行(601988.SS)一向是中国银行业国际化程度最高的银行.该行并在中期业绩会上进一步表示,未来三到五年时间,将海外业务占比逐步提高到30%.且欧债危机中,并未对其所持有欧债进行减持,因持有债券集中在英国、德国等最优质五国.
"随着资本市场恢复,全年中间业务收入会有一定幅度回升,非息收入保持低幅度增长."李礼辉称.
上半年中行非息收入占比30.95%,但金额同比降0.27%,前次上半年非息收入下降则是在2009年.今年一季度该行非息收入还有14.34%的增幅.30%的非息收入占比在中国银行业属於领先水平,但增幅下降却是非常罕见的.
该行半年报解释称,主要是年初以来中国内地及香港资本市场持续低迷,本行股票佣金及基金代销手续费等资本市场相关收入同比减少,而银监会上半年大力推行的整治乱收费活动也导致顾问、咨询及融资相关收入有所下降.
中行新闻稿并称,截至6月末,地方融资平台贷款余额4,225亿元,占总贷款的6.26%,不良率为0.33%.房地产开发贷款占比为3.30%,不良率0.49%.相比而言,产能过剩行业的不良率反而更高,至0.80%.
中国银行上半年净利按年增7.58%至716.01亿元人民币,大致符合市场预估的701.95亿元;路透计算,二季度净利为348.4亿元人民币,仅同比增长5.1%,为逾三年来最低速,但大致符合市场预估的345.5亿元人民币.
存贷利差一直是中国银行业五成以上的利润来源,今年信贷需求不足的背景下,李礼辉表示,"中行今年新增贷款投向和去年没有什麽变化,(规模)会持平或略低於去年的水平."
该行净息差按年略降0.01百分点,至2.10%.低於此前银监会公布的行业数字--2.7%.李礼辉称,预计全年息差基本稳定,略有下降,不会有大幅变化.国金证券认为,其息差绝对水平较低,维持"中性"评级.
截至6月末,中行的核心资本充足率10.15%,资本充足率13%,第一季末分别为9.97%和12.8%;不良贷款比率0.94%,较上年同期的1.00%下降.大型国有银行资产质量稳定性较中小银行优势明显.
海通证券报告就称,中行2012年动态PE和PB水平分别为5.7倍和0.89倍,估值处於行业底部,具有一定安全边际.但其经营特色不明显,发展缺乏明确方向,发展中碰到一定瓶颈,总体机会不大.
李礼辉并称,今年不会通过资本市场融资,但是其他的很多方式正在评估研究.
中行周五H股收跌1.34%,报2.95港元;A股收平,报2.78元人民币.(完)
--发稿 张胜男; 审校 林高丽
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