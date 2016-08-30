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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 17:43 BJT

中国银行上半年净利同比增长2.5% 不良贷款率微升至1.47%

路透北京8月30日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)3988.hk周二称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%；截至6月末，不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。

中行在港交所发布的业绩报告显示，中国银行6月末拨备覆盖率为155.10%，上年末为153.30%；但今年一季度末为149.07%，低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

截至6月末，该行核心一级资本充足率11.05%, 2015年末为11.10%。6月末资本充足率为13.91%，2015年末为14.06%

中行2015年净利为1,708.45亿元人民币。2015年上半年净利为907.46亿元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：here

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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