中国银行上半年净利同比增长2.5% 不良贷款率微升至1.47%

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京8月30日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)3988.hk周二称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%；截至6月末，不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。
中行在港交所发布的业绩报告显示，中国银行6月末拨备覆盖率为155.10%，上年末为153.30%；但今年一季度末为149.07%，低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
截至6月末，该行核心一级资本充足率11.05%, 2015年末为11.10%。6月末资本充足率为13.91%，2015年末为14.06%
中行2015年净利为1,708.45亿元人民币。2015年上半年净利为907.46亿元。（完）
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(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。