中行上半年净利增速居四大行之首 但未来资产质量仍压力较大（更新版）

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
(新增业绩发布会更多细节)
路透北京8月30日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%，同比增幅为四大行中居首，不过中行高层指出，未来资产质量仍有较大压力。
中行首席风险官潘岳汉周二在业绩发布会上指出，中行的不良贷款率和余额都呈现上升趋势，预计未来一段时间内资产质量仍面临较大压力，未来资产质量仍然要看外部宏观环境和中行对不良资产管控。
“从审慎角度来看，很难说（资产质量下降）拐点，要看外部宏观环境和对不良资产的管控。”潘岳汉在业绩发布会上称。
他并强调，下半年中行要继续对信贷资产做前瞻性管控，加大主动推出力度，化解潜在的风险和不良。
对于营改增方面的影响，中行副行长张青松称，营改增对净息差影响还会继续，但影响程度会逐步平坦化，净息差下降趋势在下半年会有所减缓。
针对业界关注的不良ABS方面，潘岳汉并指出，中行力争在年内推出第二笔不良资产证券化产品，对个人金融和信用卡的不良资产证券化计划也将推出。
此外，中行副行长刘强指出，中国银行集团目前没有分拆子公司上市的计划。
中行新闻稿指出，上半年中行境内机构共化解不良资产637.8亿元，同比多化解203.3亿元，增长46.78%。
中行在港交所发布的业绩报告显示，截至6月末，中行不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。中国银行6月末拨备覆盖率为155.10%，上年末为153.30%；但今年一季度末为149.07%，低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
截至6月末，该行核心一级资本充足率11.05%, 2015年末为11.10%。6月末资本充足率为13.91%，2015年末为14.06%
目前，四大行中报业绩均已经发布。建行(601939.SS)(0939.HK)上半年净利同比微增1.15%，不良贷款率升至1.63%;农行(601288.SS)(1288.HK)上半年净利同比微增0.8%，不良率微升至2.4%。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)上半年净利同比微增0.8%，不良率亦微升至1.55%。（完）
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(发稿 陈杨；撰写 李文科; 审校 乔艳红/林高丽)
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