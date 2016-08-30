中行上半年净利增速居四大行之首 但未来资产质量仍压力较大（更新版）

(新增业绩发布会更多细节)

路透北京8月30日 - 以市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)(3988.HK)周二称，今年上半年该行实现归属股东的净利930.37亿元人民币，同比增2.52%，同比增幅为四大行中居首，不过中行高层指出，未来资产质量仍有较大压力。

中行首席风险官潘岳汉周二在业绩发布会上指出，中行的不良贷款率和余额都呈现上升趋势，预计未来一段时间内资产质量仍面临较大压力，未来资产质量仍然要看外部宏观环境和中行对不良资产管控。

“从审慎角度来看，很难说（资产质量下降）拐点，要看外部宏观环境和对不良资产的管控。”潘岳汉在业绩发布会上称。

他并强调，下半年中行要继续对信贷资产做前瞻性管控，加大主动推出力度，化解潜在的风险和不良。

对于营改增方面的影响，中行副行长张青松称，营改增对净息差影响还会继续，但影响程度会逐步平坦化，净息差下降趋势在下半年会有所减缓。

针对业界关注的不良ABS方面，潘岳汉并指出，中行力争在年内推出第二笔不良资产证券化产品，对个人金融和信用卡的不良资产证券化计划也将推出。

此外，中行副行长刘强指出，中国银行集团目前没有分拆子公司上市的计划。

中行新闻稿指出，上半年中行境内机构共化解不良资产637.8亿元，同比多化解203.3亿元，增长46.78%。

中行在港交所发布的业绩报告显示，截至6月末，中行不良贷款率微升至1.47%，去年末为1.43%。中国银行6月末拨备覆盖率为155.10%，上年末为153.30%；但今年一季度末为149.07%，低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

截至6月末，该行核心一级资本充足率11.05%, 2015年末为11.10%。6月末资本充足率为13.91%，2015年末为14.06%

目前，四大行中报业绩均已经发布。建行(601939.SS)(0939.HK)上半年净利同比微增1.15%，不良贷款率升至1.63%;农行(601288.SS)(1288.HK)上半年净利同比微增0.8%，不良率微升至2.4%。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)上半年净利同比微增0.8%，不良率亦微升至1.55%。（完）

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