中国今年GDP增速料约6.7% 可择机对冲式降准--中行

路透北京9月29日 - 中国银行国际金融研究所周四发布报告预计，中国三季度和四季度GDP(国内生产总值)增速均将持稳于6.7%左右，但要警惕经济回稳背后的风险隐忧；全年GDP增速亦在6.7%左右，落在政府年初设定的目标区间。

报告并指出，宏观政策亟需平衡好稳定增长和抑制资产价格泡沫之间的关系。而要走出实体经济低迷、虚拟经济火热的窘境，财政政策要加大对“补短板”领域的支持，货币政策不宜进一步放松，保持中性适度，根据市场流动性变化择机进行对冲式降准。

“未来一段时间房地产处在一个特别的时期，值得特别关注。”中国银行国际金融研究所宏观经济与政策主管周景彤在报告发布会上称。

他指出，通过各项指标衡量，中国房地产市场存在泡沫显而易见，而泡沫太大必然蕴含着经济金融风险；房价上涨过快，可能导致社会经济脱实向虚，抬升经济运行成本，加剧贫富分化，需要出台一定的政策来抑制。

报告提到，随着政策累积效应显现、房地产市场升温、能源原材料行业回暖等因素影响，中国经济运行总体比较稳定。

不过报告认为，虽然三季度外部需求回暖、人民币汇率贬值以及去年的低基数缓解了出口下降压力，投资、消费、工业生产等经济指标出现企稳迹象，但随着房市不断升温，企业存款活期化、居民财富住房化导致M1增速远高于M2，蕴含着较大经济金融风险。

此外，为维护人民币汇率稳定，近期央行将更多使用公开市场操作、MLF（中期借贷便利）等工具平抑市场流动性波动。

中国社科院财经战略研究院稍早发布报告预计，中国四季度经济增长6.6%左右，消费物价指数上涨2.1%左右。全年GDP预期增长6.7%左右，CPI上涨2.0%左右。

亚洲开发银行本周亦发布最新亚洲发展展望报告，将今年中国经济增长预估从6.5%上调至6.6%，明年预估从6.3%上调至6.4%，较今年3月的预测上调了0.1个百分点。（完）