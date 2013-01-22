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中国财经 | 2013年 1月 22日 星期二 17:04 BJT

中行去年内地跨境人民币结算量约1.2万亿元 增长逾五成

路透北京1月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的内地机构去年为通讯设备、电子产品、交通运输、化工、制造、批发零售等行业数万家客户办理跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,同比增长54%.

同期24家海外机构办理跨境人民币业务超过1.26万亿元,同比增长29%.

中行周二发布的新闻稿称,截至目前,中国银行集团跨境人民币结算量已累计超过4.6万亿元.客户遍及200多个国家和地区,市场份额超过30%.

截至2012年末,中国银行共为境外参加行开立800多个跨境人民币同业往来账户,较上年末新增220个,覆盖国家新增14个,初步建立起覆盖全球的人民币清算体系.

中国人民银行此前公布数据显示,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.

在进一步扩大人民币跨境使用方面,央行表示,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.(完)

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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