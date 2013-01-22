中行去年内地跨境人民币结算量约1.2万亿元 增长逾五成

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京1月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的内地机构去年为通讯设备、电子产品、交通运输、化工、制造、批发零售等行业数万家客户办理跨境人民币结算业务约1.2万亿元人民币,同比增长54%.
同期24家海外机构办理跨境人民币业务超过1.26万亿元,同比增长29%.
中行周二发布的新闻稿称,截至目前,中国银行集团跨境人民币结算量已累计超过4.6万亿元.客户遍及200多个国家和地区,市场份额超过30%.
截至2012年末,中国银行共为境外参加行开立800多个跨境人民币同业往来账户,较上年末新增220个,覆盖国家新增14个,初步建立起覆盖全球的人民币清算体系.
中国人民银行此前公布数据显示,2012年全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元人民币.此较上年的2.08万亿元成长41.3%.反映出人民币作为支付货币的需求持续增长.
在进一步扩大人民币跨境使用方面,央行表示,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.(完)
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。