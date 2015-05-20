中银香港推出本地首个深圳A股RQFII基金 规模8,000万美元

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港5月20日 - 中银香港(2388.HK)的资产管理分支周三宣布推出香港首个投资于深圳A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金，规模8,000万美元。
中银香港资产管理董事总经理雷裕武在记者会上称，监于零售客户对深圳A股的投资兴趣日益增加，加上深证综合指数.SZSC涵盖较多民企以及新经济行业，比起沪综指.SSEC的代表性更为广泛，因此选择以深综指为基准。
“深港通的开通有助境外投资者认识和了解深圳股票市场...现时投资者对深圳股票的兴趣愈来愈大。”他说。
深综指涵盖主板、创业板和中小板，个别股份的波动性也较大，投资风险也较高。今年首季，深综指累计升幅38.4%，同期沪深300指数.CSI300、沪综指.SSEC的升幅分别为14.6%及15.9%。
中银香港资产管理副股票投资主管林家骏称，是次推出的“全天候在岸人民币股票基金”属主动型基金，故投资策略取决于对估值、成长性和动量的考量，主要在深综指逾1,700只成分股中选配一些低风险和低估值的股票。
该支基金设有人民币、美元及港元类别，其最低认购金额分别为1万元人民币、1千美元及1万港元，认购期由即日起至6月5日为止。
中银香港资产管理于2013年8月获得中国外汇管理局批出8亿元RQFII额度，是次推出的零售股票基金为该公司首个RQFII产品，该公司并正在筹备另一个RQFII产品。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。