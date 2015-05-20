中银香港推出本地首个深圳A股RQFII基金 规模8,000万美元

路透香港5月20日 - 中银香港(2388.HK)的资产管理分支周三宣布推出香港首个投资于深圳A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金，规模8,000万美元。

中银香港资产管理董事总经理雷裕武在记者会上称，监于零售客户对深圳A股的投资兴趣日益增加，加上深证综合指数.SZSC涵盖较多民企以及新经济行业，比起沪综指.SSEC的代表性更为广泛，因此选择以深综指为基准。

“深港通的开通有助境外投资者认识和了解深圳股票市场...现时投资者对深圳股票的兴趣愈来愈大。”他说。

深综指涵盖主板、创业板和中小板，个别股份的波动性也较大，投资风险也较高。今年首季，深综指累计升幅38.4%，同期沪深300指数.CSI300、沪综指.SSEC的升幅分别为14.6%及15.9%。

中银香港资产管理副股票投资主管林家骏称，是次推出的“全天候在岸人民币股票基金”属主动型基金，故投资策略取决于对估值、成长性和动量的考量，主要在深综指逾1,700只成分股中选配一些低风险和低估值的股票。

该支基金设有人民币、美元及港元类别，其最低认购金额分别为1万元人民币、1千美元及1万港元，认购期由即日起至6月5日为止。

中银香港资产管理于2013年8月获得中国外汇管理局批出8亿元RQFII额度，是次推出的零售股票基金为该公司首个RQFII产品，该公司并正在筹备另一个RQFII产品。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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