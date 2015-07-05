中资行应推进融资国际化 降低信用利差--中行司库

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月3日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)总行司库刘全雷周五表示，中资银行在“走出去”应积极推进融资国际化，降低信用利差，同时推进服务对象多元化、同时参与游戏规则国际化，实施企业更需考虑如何真正落地。
刘全雷在第二届外汇投资峰会上并指出，中资银行发美元债的信用利差相较一年前明显收窄，说明中资银行的信用溢价在收窄，也证明国际市场对中资银行信用更加认可，接下来在宣传中还应适当暴露风险，以征得市场理解。
“虽然中资银行在国际融资中的信用溢价最近两年在下降，但整体相比韩国、新加坡、美国等的同评级商业银行还是高出20个BP，说明中资银行还要进一步加强投资者教育、加强市场培育。”他说。
此前路透报导，6月底中行在全球发售的”一带一路“债券包含四个币种、总规模35.54亿美元，获共超额认购倍数2.4倍，其中3年期定价确定为美债加115个BP。[nL3S0ZB1S7]而在2014年初中行发行的3年期美元债最终定价是加162.5个BP，比正常的加142.5个BP还高出20个BP。
刘全雷并指出，中资银行不仅要服务走出去的中资企业，也要服务于当地。此前由于中资行服务的大都是“走出去”的中资企业，由于服务对象重叠，竞争过程中形象受损。
“国际化一个重要的点就是客户结构的国际化,花旗汇丰等在中国也并不只服务于其本国企业。”他说。
刘全雷并指出，银行国际化也应包括游戏规则的国际化，要从被动接受到跟随，最终要积极主动参与游戏规则的制定，随着中国逐步强大，中国也应该逐步成为市场的主导，虽然这个时间会比较漫长。
在会议间隙刘全雷接受路透采访时表示，“一带一路”相关各方仍应积极推进项目真正落地。业内人士认为，下沉到企业、银行层面，存在一定的对接难度，需要加强沟通与营销，切实推进项目对接。
此前中行董事长田国立指出，中行将提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元，未来三年将达到1,000亿美元.（完）
(发稿 张金栋； 审校 黄凯)
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