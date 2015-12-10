中行正开展80亿元不良资产证券化业务 已进入评级阶段--报载

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海12月10日 - 中国证券时报周四援引消息人士报导称，中国银行(601998.SS)(3988.HK)正在开展不良资产证券化业务，计划发行规模预计为80亿元人民币左右，且已进入评级阶段，并由中债资信和联合资信两家评级公司共同参与评级；这或将打响不良资产证券化重启后“首枪”。
报导并显示，为推进不良资产证券化的顺利开展，银行间市场交易商协会也计划启动不良资产支持证券信息披露指引的制定工作。
“随着银行不良资产压力的持续加大，创新不良资产处置手段，加快不良资产处置速度，成为银行业从业者共同关心的话题。”报导并指，业内虽对不良资产证券化重启关注较多，但对其态度仍谨慎。
报导援引一家股份行投行部人士表示，虽然不良资产证券化潜力巨大，但在实际推进过程中存在多方挑战，预计中行首单不良资产证券化产品在基础资产的选择方面也会比较谨慎。
今年以来，包括央行、银监会在内的多位监管官员，在不同的公开场合均表示要重启不良资产证券化。此前市场一度传言，四大国有银行均已获得不良资产证券化的试点额度。
但据证券时报此篇报导，四大行并未全部获得试点额度，此前市场呼声较高的“农行将获得不良资产证券化重启后首家资格”的消息亦不实。目前农行尚未获得试点资格，也未启动不良资产证券化相关工作。
国务院周三常务会议亦提出，要创新政策支持，推动商业银行落实不良资产处置政策，加大产能过剩行业呆坏账核销力度。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。