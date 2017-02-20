中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件，中国银行(601988.SS)周五同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。
中国银行米兰分行的四名员工因涉嫌没有报告非法转账交易，被负责审理该案的佛罗伦萨法院判处两年监禁，缓期执行。中国银行是中国第四大银行。
主导此次所谓“金钱之河”调查行动的佛罗伦萨检方称，2006年到2010年间，住在佛罗伦萨和附近普拉托的中国人将超过45亿欧元(47.8亿美元)资金从意大利非法汇到中国。
检方称，其中大约一半都是通过中国银行操作。
法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。
中国银行在声明中称，中行没有任何犯罪行为，支付罚金也不代表承认罪名，而只是为了结束这桩案件，并节省时间。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
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