中国银行支付60万欧元罚金以了结意大利洗钱案

路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件，中国银行(601988.SS)周五同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。

中国银行米兰分行的四名员工因涉嫌没有报告非法转账交易，被负责审理该案的佛罗伦萨法院判处两年监禁，缓期执行。中国银行是中国第四大银行。

主导此次所谓“金钱之河”调查行动的佛罗伦萨检方称，2006年到2010年间，住在佛罗伦萨和附近普拉托的中国人将超过45亿欧元(47.8亿美元)资金从意大利非法汇到中国。

检方称，其中大约一半都是通过中国银行操作。

法院还要求中国银行交还98万欧元的非法业务操作所得。

中国银行在声明中称，中行没有任何犯罪行为，支付罚金也不代表承认罪名，而只是为了结束这桩案件，并节省时间。(完)