中国银行与新加坡加强大宗商品融资合作

路透新加坡11月6日 - 中国银行与新加坡国际企业发展局(IES)周五表示，双方签署了一份谅解备忘录，以发展新加坡大宗商品交易和金融业。

多年来中国一直积极扩大在大宗商品领域的影响，以反映其作为全球最大能源与原材料消费国的地位。

新加坡是亚洲主要原油交易中心，新加坡交易所也涉足铁矿石和天然气等其它商品。

为了扩大国际大宗商品业务，中国银行的两个全球大宗商品业务中心在新加坡揭牌。该行也成为首家在中国境外成立大宗商品业务中心的中资银行。

中国银行还称，将通过新成立的两个中心向大宗商品企业提供金融解决方案和服务，为其全球业务发展提供支持。但具体情况未详细说明。

新加坡国际企业发展局助理执行长Satvinder Singh称，根据上述协议，中国银行将支持新加坡国际企业发展局发展新门类大宗商品相关交易，包括黄金和钻石方面的融资。

中国银行还将成为各交易所在新加坡推出实物结算商品合约的清算成员，包括新加坡交易所和洲际交易所(ICE)。

新加坡国际企业发展局还将与中国银行合作，帮助中国企业更多地将新加坡作为贸易中心。

“由于监管方面的要求，国际上一些欧美银行提供的额度和流动性规模不及以往，”Singh称。

Singh表示，很乐见像中国银行这样的亚洲金融机构挺身而出，而且有能力提供市场所需要的复杂度及流动性规模。(完)