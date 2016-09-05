（更正）焦点：中国银行业影子信贷春风吹又生 无视监管当局打压努力（9月1日）

(更正：因英文原文有误，小标下方第四段改为“影子贷款规模....相当于中国整个年度经济产出的五分之一左右”，非“五倍左右”)

路透北京9月1日 - 中国上市银行的影子信贷规模上半年大增，凸显出中国金融监管当局面临的挑战。影子银行被视为对金融稳定的一项威胁，中国当局试图加以抑制。

在中型银行带头下，中国银行业者已有好几年时间持续增加运用影子信贷产品，这些产品能够提供较高回报，并且相比传统放款业务，所占用的银行资本较少。

但这些影子信贷也掩饰了银行资产负债表的质量水准，以整个行业而言，影子信贷让监管当局更难评估系统性风险及经济体系内的放贷量。

路透一项针对银行公告讯息的分析显示，上海浦东发展银行(600000.SS)今年上半年的应收款项投资信托计划及资产管理计划规模大增14%，达到1.27万亿(兆)元人民币(1,900亿美元)，在中国银行业居冠。

根据路透计算，中国最大股份制银行兴业银行(601166.SS)影子贷款增长4.4%，至1.23万亿元人民币，相当于该行63%的正常贷款。

中国民生银行(1988.HK)、中国浙商银行(2016.HK)、盛京银行(2066.HK)、锦州银行(0416.HK)和重庆银行(1963.HK)的影子贷款也都大幅增长9%或更多。

根据路透计算，民生银行和浙商银行均增长86%，在上市银行中增速最快。

AB Bernstein银行业分析师Wei Hou表示，对于一些较小型银行仍在扩大影子贷款他感到有点意外，并称考虑到监管压力，这股趋势应当逆转才对。

中国银监会暂未做出置评。

**新规**

中国银监会已在设法应对这些影子借贷产品疯长问题，尤其是中型银行。

今年4月，银监会发布了82号文件，多数银行业者和分析师的解读是，此举旨在促使银行提高影子贷款准备金，让此类贷款与正常贷款一样。

一些分析师当时表示，此举可能迫使银行寻求新的资本，以支持其资产负债表。随着上半年银行的资本情况恶化，这种情况变得更有可能出现。

根据瑞银计算，去年底影子贷款规模已经达到12.6万亿元人民币，相当于中国整个年度经济产出的五分之一左右。

信用评级机构惠誉在7月时称，银行体系大约三分之一的信贷未列在正常贷款项目之内，这破坏了资产质量数据。

这种情况令人尤为担忧，因为根据官方数据，中资银行的不良贷款已经处于纪录高位，而且大多数分析师认为实际数据要高出好几倍。

这些类似贷款的信托和资产管理计划的会计处理具有很大的不同。

“这些影子贷款的规定与正常贷款不同，尽管从本质上说基本上都属于信贷范畴，”瑞银分析师Jason Bedford表示。

“其结果就是，贷款的常规限制，比如单一借款人曝险限制，以及不良贷款认定规则等，都不适用于影子贷款。”

虽然中国银监会干预举措的影响在多数上市银行的上半年财报里体现的不明显，但还是有一些积极的迹象。

中国招商银行(600036.SS)(3968.HK)就是上半年少数几家缩减影子贷款的银行之一。根据路透的计算，该行来自信托和资产管理计划的应收账款下降了23%，至5,287亿元人民币。

招商银行副行长李浩承认，从某种意义上来说，招商银行的非标准投资就是贷款，并暗示已经在改变作法。

李浩在业绩发布后的电话会议上向分析师表示，未来在新投资方面，招商银行的做法将更加标准化，将不再被归为非标准投资类别，而是归为贷款类别。

AB Bernstein的Hou表示，他预计今年下半年中小型银行可能会削减应收账款投资，否则监管机构可能会推出“更针对性的政策”。

但他也称，体质较强的银行可以降低风险或增加对影子贷款的拨备，但实力较弱的银行问题就大得多了。

他表示，对于面临巨大运营压力的银行而言，增加拨备或将这些高风险投资重新归入贷款项下，将会打击原已疲软的获利。(完)