交行自贸区分行料很快获批

路透上海9月26日 - 中国（上海）自由贸易试验区挂牌在即，国内各家金融机构都在积极推进准备工作。以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)高层周四表示，其组建自由贸易区分行的申请已递交监管部门，有信心近日获批；另外，公司还计划在自贸区设立金融租赁分支机构，以充分利用自贸区的政策优势。

交通银行(3328.HK)副行长钱文挥在新闻会上透露，未来，交行旗下的信托、基金、保险都会各自寻找自贸区政策与其本身业务的契合点，在适当时机开设自贸区分支机构。

上海自贸区相关政策细节尚未公布，交行方面对于自贸区分行将来面临的政策环境及具体业务开展未做详尽评论，不过交行已表态，会将跨境人民币业务作为其自贸区业务的重点。

交行提出，要充分发挥已有的离岸金融业务银行牌照优势，推动人民币资本项目可兑换背景下的离岸金融试点业务，同时通过充分发挥跨境、跨业的先发优势，重点在拓展人民币跨境使用、人民币资本项目可兑换、外汇管理制度改革、大宗商品交易融资服务平台等方面积极参与试点，争取先行先试。

目前国内银行业仅有四家银行有离岸金融牌照，包括交行、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、浦发银行(600000.SS)和平安银行(000001.SZ)。

钱文挥还表示，交行已拟定长达300多页的服务自贸区金融方案，涉及对公财富管理、跨境人民币业务、离岸业务、投行业务、金融市场业务等各个领域。一旦监管层公布自贸区相关政策细节，交行将在此基础上作一些适应性调整，尽快进入实际操作阶段。

拟设立的自贸区分行，涉及原有存量客户和未来增量客户。他说，未来该分行内部将实行分帐管理，自贸区相关业务将单独核算、单独考核，现有业务不会自然升格为自贸区业务。

他还将境外、自贸区及境内间的金融监管形象比喻为河流上的水坝，原本只有一条水坝，境内与境外有水位落差。成立自贸区后就增添了一条水坝，或许自贸区与境外的落差不大或持平，可导致自贸区内外的资金资源自由流动，但自贸区与境内其他地区必然会存在落差。

“关外的资金不会随意流入关内，政府不会让套利资金、违规资金或地下资金随意流动。”他说。

交行投资部负责人还表示，未来上海自贸区的租赁业务，在税收、外汇管理和海关监管等方面将会具有国际竞争力。交行旗下交银租赁将会在自贸区申请专业租赁牌照，专门设立分支机构从事飞机、轮船金融租赁业务，未来亦会把境外的机船租赁业务整合到自贸区平台上。

新华社稍早报导称，上海自贸区将于本周日（29日）正式挂牌。国内媒体此前报导称，上海自贸区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序。

基于对自贸区多项金融监管政策放开的预期，国内相当多大型银行都在筹划设立自贸区分行，例如浦发银行已公开宣布将申请设立自贸区分行。而综合国内媒体此前报导，工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)等亦已提出将现有支行升格成立自贸区分行，在自贸区申请设立网点的国内银行至少已有八家。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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