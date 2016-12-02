中行在上海限制企业购买外汇 以减轻人民币贬值压力--消息

路透上海12月2日 - 中国四大国有银行之一的中国银行已经开始在上海限制企业客户购买外汇。消息人士周五表示，此举旨在抑制资本外流，缓解人民币贬值压力。

两位消息人士称，根据这项不成文的新政策，中银的工作人员本周已经开始劝阻企业不要把人民币换成美元。

对于那些坚持要兑换美元的企业，他们被告知兑换上限是100万美元。此前企业购买外汇不受限制。

该政策正值中国政府采取越来越严厉措施控制人民币资金外流，而且抑制对人民币将继续螺旋式贬值的预期当口。

人民币兑美元今年以来已经贬值近6%，触及逾八年最低。

“所有关于购汇的优惠政策都已被取消，”其中一位消息人士称。由于未获授权公开发表意见，这位消息人士不愿具名。

该消息人士称，这些规定仅适用于中银上海业务，其他中行分支可自由设定他们自己的相应政策。

中银及国家外汇管理局均未立即置评。

第二位消息人士表示，中国银行的上海网点“开始严控购买外汇...对购买规模在100万美元及以上的实施严格限制。”

一名消息人士称这个政策是银行“自发”实施，另一位消息人士则表示是来自国家外汇管理局。

不论如何，这些措施看来是中国政府加强抑制资本外流。本周稍早外汇管理局要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

至少还有另外一家银行也采取类似措施，抑制出售外汇。

上海一家中型股份制银行的主管表示，该银行已暂停所有外汇购买。同时也防止个人将外币转给亲属，锁定这种将资金汇出的常见迂回方式。(完)