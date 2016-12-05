中国银行称在上海对“需求合理”的客户结售汇均正常办理

路透上海12月5日 - 中国四大国有银行之一的中国银行周一称，该行在上海对有“合理”需求的客户结售汇业务均正常，有关其限制向企业售汇的报道内容不实。

路透上周五援引两位消息人士称，中国银行已经开始在上海限制企业客户购买外汇，因当局意在支撑逐渐走软的人民币。

中国银行上海分行周一在给路透的电邮声明中称，该行“切实履行监管部门的管理要求”，“目前交易背景真实、需求合理的结售汇业务均正常办理”。

消息人士之前对路透表示，中国银行上海分行上周开始在上海限制企业客户购买外汇。

中国银行上海分行称路透这篇报道“与事实不符”。

人民币兑美元今年迄今为止下跌了近6%，政府已采取越来越严厉措施控制人民币资金外流，并抑制对人民币将继续贬值的预期。(完)