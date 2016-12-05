中国银行称在上海对“需求合理”的客户结售汇均正常办理

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月5日 - 中国四大国有银行之一的中国银行周一称，该行在上海对有“合理”需求的客户结售汇业务均正常，有关其限制向企业售汇的报道内容不实。
路透上周五援引两位消息人士称，中国银行已经开始在上海限制企业客户购买外汇，因当局意在支撑逐渐走软的人民币。
中国银行上海分行周一在给路透的电邮声明中称，该行“切实履行监管部门的管理要求”，“目前交易背景真实、需求合理的结售汇业务均正常办理”。
消息人士之前对路透表示，中国银行上海分行上周开始在上海限制企业客户购买外汇。
中国银行上海分行称路透这篇报道“与事实不符”。
人民币兑美元今年迄今为止下跌了近6%，政府已采取越来越严厉措施控制人民币资金外流，并抑制对人民币将继续贬值的预期。(完)
(编译 艾茂林/李爽 审校 屈桂娟)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。