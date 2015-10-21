中国银行设立伦敦交易中心并发布人民币债券交易指数

路透上海10月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”， 助力人民币国际化。

中行网站公告称，伦敦交易中心将大力发展人民币做市报价能力，加快形成全球人民币报价覆盖网络，努力成为国际市场人民币汇率、利率产品的主要做市报价银行。

中行副行长高迎欣表示，“设立伦敦交易中心后，中国银行将充分发挥在人民币业务方面的专长，积极配合国家‘一带一路’战略，推动人民币‘走出去’。”

而中行人民币债券交易指数包含四个子指数：中银人民币国债交易净价指数、中银人民币国债交易全价指数、中银人民币金融债交易净价指数、中银人民币金融债交易全价指数。

“希望人民币债券交易指数成为全球机构投资者投资中国银行间债券市场的向导，成为全球央行和监管机构了解中国金融市场的重要参考，为金融市场发展和人民币国际化做出新的贡献。”中行董事长田国立称。

该指数将由中行上海人民币交易业务总部运营管理，于每个交易日在中行官网及彭博、汤森路透终端动态更新，并将于每月末通过中行官网向全球投资者发布运营报告。（完）