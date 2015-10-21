中国银行设立伦敦交易中心并发布人民币债券交易指数

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周二称，在伦敦设立中行伦敦交易中心，全面覆盖欧洲和美洲的离岸人民币、外汇、贵金属、商品、债券和其他衍生品的报价和交易；中行并在北京、伦敦、新加坡三地同步举行“中国银行人民币债券交易指数”， 助力人民币国际化。
中行网站公告称，伦敦交易中心将大力发展人民币做市报价能力，加快形成全球人民币报价覆盖网络，努力成为国际市场人民币汇率、利率产品的主要做市报价银行。
中行副行长高迎欣表示，“设立伦敦交易中心后，中国银行将充分发挥在人民币业务方面的专长，积极配合国家‘一带一路’战略，推动人民币‘走出去’。”
而中行人民币债券交易指数包含四个子指数：中银人民币国债交易净价指数、中银人民币国债交易全价指数、中银人民币金融债交易净价指数、中银人民币金融债交易全价指数。
“希望人民币债券交易指数成为全球机构投资者投资中国银行间债券市场的向导，成为全球央行和监管机构了解中国金融市场的重要参考，为金融市场发展和人民币国际化做出新的贡献。”中行董事长田国立称。
该指数将由中行上海人民币交易业务总部运营管理，于每个交易日在中行官网及彭博、汤森路透终端动态更新，并将于每月末通过中行官网向全球投资者发布运营报告。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。