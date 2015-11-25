美国法官认定中行藐视法庭 因拒交出售假冒奢侈品公司信息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月24日 - 一名美国法官周二认定中国银行(601988.SS)藐视法庭，因为拒不交出被指控出售假冒奢侈品的中国公司的账户信息。
美国曼哈顿地区法官Richard Sullivan认定，中国银行(3988.HK)必须支付罚款，因为拒不交出客户记录。这是中美之间在金融透明度和国家主权问题上的最新一起摩擦。
Sullivan说，他可能在下周一之前确定罚款的数额。
美方要求的公司信息涉及2010年被奢侈品巨头开云集团(PRTP.PA)旗下子公司起诉的中资企业，参与起诉的开云子公司包括古驰集团(Gucci Group)、Bottega Veneta和Yves Saint Laurent。
中国银行本身并不是该起诉讼案的被告。
这些公司要求传讯中国银行，以获得被指控的假冒商品出售商的账户。但中国银行称，如果提交记录，将违反中国的隐私法。中行还称，纽约法院没有司法管辖权。
中国银行的律师Laura Hall在周二的聆讯中说，中行别无选择，只有拒绝交出信息，并被认定藐视法庭，这样将有权在美国第二巡回上诉法院提起上诉。(完)
(编译 李春喜 审校 屈桂娟)
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