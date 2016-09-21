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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 09:21 BJT

中国央行授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行

路透北京9月21日 - 中国人民银行网站周三刊登新闻稿称，根据《中国人民银行与美国联邦储备委员会合作备忘录》相关内容，人行决定授权中国银行纽约分行担任美国人民币业务清算行。

中国银行(601988.SS)(3988.HK)是以市值计中国第四大银行。

今年8月初，按资产计中国第三大银行--农业银行(601288.SS)(1288.HK)获准于迪拜设立阿联酋人民币业务清算行。(完）

(发稿 陈杨；审校 乔艳红)

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