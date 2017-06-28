预计中国三季度GDP增速降至6.7%左右 全年约6.8%--中行

路透北京6月28日 - 中国银行周三发布三季度展望报告，预计三季度中国GDP(国内生产总值)同比增速降至6.7%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨1.4%左右；全年GDP增长6.8%左右。并表示要特别关注各政策之间的协调与配合，避免政策过度“叠加”。

中行报告指出，假若下一步持续加大金融去杠杆，货币政策和监管政策还将趋紧趋严，那么就需要财政政策加快实施进度甚至更加积极。宏观政策需要拿捏好金融去杠杆和经济平稳增长之间的平衡，谨防财政货币政策“双紧”中断经济企稳回升势头。

中行认为，下半年经济增长有一些积极因素：虽然PPI(工业生产者出厂价格指数)涨幅见顶回落，但由于去库存、去产能持续推进以及企业盈利明显改善，工业品生产和投资仍然有望温和扩张；基建投资仍然会保持中高速增长，成为稳定经济的重要砝码；支撑消费增长的基础条件趋于好转，成为稳增长的重要因素。

但同时也有两大因素使得经济存在短期下行压力：一方面，房地产限购政策逐渐加码，房地产销售和投资增速料将在下半年回落，房地产相关消费也将受到拖累；另一方面，由于上年基数较高，可能给下半年经济带来下行压力。

报告预计，中国二季度和三季度GDP将分别同比增长6.8%和6.7%，全年为6.8%。

货币供应量和社会融资规模增长预计出现分化，三季度末M2(广义货币供应量)增长10.0%左右，社会融资存量同比增长13%左右，整体呈现“紧货币”格局；2017年末M2增长10.2%左右，社会融资规模存量增长13.2%左右。

报告预期，下半年资金面将维持“紧平衡”格局，资金价格易上难下。未来央行将通过加大逆回购和MLF(中期借贷便利)等货币政策工具使用，“削峰填谷”来熨平临时性、季节性因素对流动性的扰动。

财政政策上，中行预计会继续减税降费，降低企业负担；深化税制改革，发挥调节功能；继续落实营改增政策，营改增作为减税政策的主基调，由于四大行业减税翘尾与不动产抵扣等因素，今年减税规模将超过2016年的5,000亿元，预计全年有望达到7,000亿元；扩大财政支出，助力补短板、惠民生；落实PPP项目，弥补基建缺口。

货币政策上，会加大公开市场操作力度，缓解市场流动性恐慌情绪。将高度关注重要时点金融市场的流动性状况，在金融监管趋严或关键考核时点适时微调政策，加大MLF中长期资金投放。

同时，稳定利率水平，避免实体企业成本进一步上升；加强政策协调，促进金融体系有序平稳去杠杆。监管政策将设定窗口期，避免金融机构短期内为实现达标，过快收紧信用和腾挪资产，造成信用风险事件增加。（完）