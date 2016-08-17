中银香港认为未来有机会放宽互联互通投资门槛和额度限制

路透香港8月17日 - 中银香港(2388.HK)周三称，深港通仍对投资门槛和每日额度设限，反映监管部门以防范风险为首要位置，但相信有关限制未来将会进一步放宽。

中银香港发展规划部高级经济研究员苏杰在记者会上称，市场此前寄望深港通及沪港通升级版在设计上将放宽内地投资者投资港股的门槛以及放宽每日额度限制，然周二公布的方案仍维持有关限制，相信是基于去年国内股市大跌以及环球金融市场的不确定性两个因素。

他说：“去年中以前（放宽限制）都没有太大问题，但是在经历了国内股市大幅震荡以及环球经济和金融形势发展不确定性增多后，监管部门把对投资人保护和防范金融泡沫风险放在比较重要的位置，如果在这两方面得到进一步保证，相信监管部门会有所动作。”

他并指出，深港通的开通对国内和香港股市，以至对人民币国际化和香港的离岸人民币中心的建设，均有正面作用，亦为香港的金融业业务和产品发展注入新动力。相信深港通是下半年支持港股向好的重要因素之一。

中港两地证监会及港交所(0388.HK)周二晚间宣布，原则上批准深港通的架构，让香港与深圳股票市场交易能够透过深股通和港股通进行互联互通，深港通将不会设立总额度限制，沪港通亦即时取消总额度限制，深港通每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。预计深港通大约于四个月后正式启动。

截至8月16日收市为止，沪股通的余额大约48%，港股通的余额约18%，可用额度所剩无几。

中银香港个人金融及产品管理股票业务主管陈碧莲称，该行去年4-8月向330名资产值100万港元以上的客户进行问卷调查发现，20%已通过沪港通投资沪股，一半以上对深港通有兴趣因希望投资组合更多元化，并以深圳的白酒、药业、军工、互联网、新能源等板块感兴趣。

她并称，相信深港通正式开通后对中银香港股票业务有正面影响，该行七成以上客户趁未开通前先了解深圳市场运作和结构。（完）